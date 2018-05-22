翟神的公司減資網諷股東「1秒變粉塵」他說出關鍵原因

和沛科技創辦人翟本喬。(資料照片/陳怡誠攝)

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中時電子報
經營團購網有成的486先生陳延昶今在臉書上po文。翻攝陳延昶臉書

「翟神」翟本喬經營的和沛科技，大幅減資99.99%，實收資本額為8600萬元，減為1元，被鄉民形容股東「1秒變粉塵」、「馬車1秒變南瓜」，經營團購網有成的486先生陳延昶今在臉書上po文表示，經營必須要有真正獲利的模式，重金挖角，超大幅調薪，搞一些花招，這些在沒有實質獲利基礎上都是屁。

陳延昶在臉書上po文全文如下:「我就一直說，經營必須要有真正獲利的模式，燒錢得慎重，不是拿別人投資的錢在那邊爽爽亂花。重金挖角，超大幅調薪，搞一些花招，這些在沒有實質獲利基礎上都是屁。經營不是靠嘴經營！」

網友回應說，「花別人的錢都不會覺得那是錢」、「做人，做事，還是老實點吧！」「真的不少都在爽爽花大幅調薪，用嘴巴畫願景……」、「扯」。

不過，也有網友說，「大哥講的沒錯，一定要知道自己的獲利模式，但新創事業有一點不太一樣的是，新創事業的風險在於就算你有獲利模式，也不一定做的到，或做的出來。他只是選了一條風險高比較難走的路，當初投資的股東照理應該也要知道成功的機率不一定高。新創事業的風險高，但是獲利也高。Google、 臉書在推出之前也不一定知道自己最終的獲利模式或者會不會成功」。

(中時電子報)

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