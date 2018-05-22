宛如黛妃翻版 其姪女凱蒂成王室婚禮最美嬌點

被外界認為，有如已故黛安娜王妃翻版的美女貴族凱蒂，在日前的婚禮上以一襲翠綠套裝驚豔亮相。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，英國哈利王子（Prince Harry）19日與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），完成了全球矚目的終身大事。而在眾星雲集的受邀嘉賓中，外界赫然發現，一個疑似已故黛安娜王妃（Princess Diana）的身影，她不是別人、正是其姪女凱蒂史賓塞（Kitty Spencer）。

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過去相當低調的凱蒂，以一席翠綠洋裝驚豔婚禮現場。這場萬眾矚目的婚禮上，作為已故黛安娜王妃娘家- 史賓塞家族，自然是禮堂的座上嘉賓名單之一，也讓這位低調的貴族之女，一夕之間爆紅，成為新人之外最亮眼的嬌點。

Little us ❤️❤️❤️❤️ #tbt

Kitty Spencer（@kitty.spencer）分享的貼文 於 張貼

現年28歲的凱蒂，出生於倫敦，父親是黛安娜王妃弟弟、查爾斯伯爵（Charles Spencer, 9th Earl Spencer），母親則是其元配維多利亞（Victoria Lockwood）。從小隨母親居住在南非，也因為這樣，讓她的童年得以遠離媒體的曝光。擁有開普敦大學（University of Cape Town）英語文學和政治學雙學位的凱蒂，從南非搬往倫敦後，首次公開在媒體前亮相，就是在2007年受威廉（Prince William）與哈利王子邀請，參與黛妃逝世10週年紀念儀式。

已故的黛安娜王妃，抱著年幼的哈利和威廉合影。（圖/美聯社）

凱特的妹妹琵巴（圖左）與丈夫馬修（圖右）共同出席王室婚禮。（圖/美聯社）

外型姣好的她，目前名模特，曾在米蘭時裝週（Milan Fashion Week）替義大利奢侈品牌Dolce & Gabbana走秀，曾在2014年被選為「最性感的單身女孩」，讓她一度聲名大噪。性格低調的她，與同樣參加婚禮、劍橋公爵夫人凱特（Catherine Middleton）的妹妹琵巴（Pippa Middleton）一同，藉著哈利與梅根的婚禮，躍居媒體上最耀眼的兩位嬌點。

(中時電子報)

文章來源：Kitty Spencer looks just like her aunt, Princess Diana, and people are stunned

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