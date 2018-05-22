《全台最速報》藍營南市長初選勝出 高思博對戰黃偉哲

《全台最速報》藍營南市長初選勝出 高思博對戰黃偉哲

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中時電子報
綜合報導

◎藍營南市長初選勝出 高思博對戰黃偉哲

國民黨台南市長提名初選民調結果22日揭曉，由前政務委員高思博出線。對此，高思博除感謝前台南大學校長黃秀霜的禮讓與合作外，並表示，接下來面對的會是一場艱困選戰，為了挽救「重傳統、講是非、珍視家庭」的台南價值，他將奮力一戰，盡全力讓台南重返榮耀，打造台南成為一個「好成家」的城市。

◎保時捷火燒車雙亡 服飾公司情侶曾涉大麻案

警方調查，肇事燒毀的藍色保時捷911登記在「貝里斯商河馬生活有限公司」名下，警方聯繫該公司負責人江平暐不到，江的弟弟出面表示，慘死的保時捷駕駛就是39歲的哥哥江平暐，另名焦屍應是江的女友、該公司37歲總監鄭宜欣。時捷駕駛就是39歲的哥哥江平暐，另名焦屍應是江的女友、該公司37歲總監鄭宜欣。

◎上千公斤鬼蝠魟受困 澎湖鄉親搶救送回大海

上千公斤重、已列為國際瀕危的保育類鬼蝠魟21日深夜疑似勾纏到漁船錨繩，船家無奈拖回漁港，上百澎湖鄉親連夜串聯搶救奄奄一息的大魚，直至翌日凌晨才倖存野放回大海，礙於遍體麟傷，鬼蝠魟沉潛入海，下落不明。

◎佛誕日全台百寺齊叩鐘 朱立倫祈國泰民安

2018新北國際佛誕文化節系列活動22日在土城慈法禪寺舉行叩鐘108響祈福活動，全國各地898間寺廟共同響應，新北市長朱立倫到場祈求國泰民安，前台北縣長周錫瑋也到場，不過國民黨新北市長參選人侯友宜與兩人行程錯開，將晚40分鐘參加植樹活動，令人玩味。

(中時電子報)

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