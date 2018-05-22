NBA》大陸小伙子在美國賣鞋出名 貝克漢之子也追捧

2018年05月22日 11:54 中時電子報 黃邱倫

現年25歲、來自大陸的夏嘉歡，原本在美國是以賣球鞋籌措學費，但最近卻憑藉著賣球鞋以及潮牌商品而出名，鎮店之寶高達3萬美元，就連巨星貝克漢的兒子也心儀不已。

這雙從未上市出售的球鞋，價值高達3萬美元。(翻拍網路)

夏家歡的店落座於洛杉磯最有名的潮街Fairfax，店裡有世界上最多、最貴、最難買的球鞋，平均一雙鞋售價1千美元，最貴的3萬美元，即便是如此高價位，但店外每天依舊是大排長龍，猶如朝聖般，讓球迷們已來到這裡為榮。在美國球鞋圈流傳著一句話，那就是沒有夏嘉歡找不到的球鞋，任何想要買球鞋的球迷，到這裡找就對了。

這雙「紅椰子」球鞋7000美元，貝克漢之子心儀不已。(翻拍網路)

夏嘉歡最引以為傲的地方是，來過店裡的明星有嘻哈歌手亞瑟小子、饒舌歌手Cardi B、說唱團體Migos，甚至他最喜歡的周杰倫的老婆昆凌也留下了足跡。

然而夏嘉歡店裡最貴的球鞋就是喬四和Undefeated的聯名款，這雙球鞋沒有正式上架發售過，全世界限量72雙，也由於太過稀少，經過炒作過它的身價一路飆升到3萬美元(約90萬台幣)，它也是夏嘉歡的鎮店之寶。

2014年發售的Nike Air Yeezy 2，當時售價245元美元，如今已賣到7000美元，當年超級巨星貝克漢兒子最喜歡的就是這雙「紅椰子」。

夏嘉歡表示，「父母給了我20萬人民幣當作創業基金，他們告訴我，要做就要做到這個領域最大、最好，當初收購Nike Air Yeezy 2球鞋美雙1000-1500美元，那時候一口氣買了200多雙，至今每雙平均售價3500美元，投資報酬率高達2-3倍，大學所有學費和生活費都一次到位。

經過10年努力，夏嘉歡目前經營的球鞋店光是庫存量就多達15萬雙，是全美最大的鞋店。夏嘉歡說，希望未來能將這個潮流文化帶回中國，讓所有人都能擁有潮牌商品。

(中時電子報)