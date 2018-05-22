補教外師跑光光！大陸開價曝光 1小時人民幣…起跳

補教外師跑光光！大陸開價1小時人民幣300元起跳。（示意圖/資料照）

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中時電子報
/ 綜合報導
勞動部統計，外國專業人員來台從事補習班語文教師工作，人數已不如以往。（本報系資料照）

台灣美語補習班林立，不過以往外籍教師滿街跑的情形不再，由於狼師條款通過，加上近年來台灣補教外師待遇不漲反降，造成師資外流。據了解，中國大陸連補習班開出的待遇都比台灣高，一小時人民幣300元起跳，足足比台灣高了3倍左右，讓台灣補教外師跑光光！

勞動部公布去年外國專業人員概況統計，以申請工作類別觀察，外國專業人員以從事「專門性或技術性工作」占59.2％最多，其次為「補習班語文教師工作」占14.4％。統計發現，外籍人士來台從事補教人數連年下滑，從104年的5000人，到106年底只剩4453人，外國專業人員來台從事補習班語文教師工作，人數已不如以往。

根據聯合報報導，台北市補教協會總幹事張浩然表示，日前爆發補習班狼師事件後，立法通過狼師條款，補習班教師實名制實施費時，許多補習班因為等不到新老師，又無法換掉不適任教師，導致「劣幣驅逐良幣」，導致補教外師大幅外流。

另外，台灣近年來低薪問題嚴重，外籍教師來台時薪大約台幣450到600元；但中國大陸補習班開出的價碼一小時就是人民幣300元起跳，幾乎是台灣的3倍高，也使得國內要留住好師資難度更高。有網友則建議「乾脆配合新南向，找菲律賓人來教」！

(中時電子報)

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