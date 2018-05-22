影》太神！國民菜鳥生涯首先發第1球就開轟

Juan Soto's first MLB start.— Washington Nationals (@Nationals) 2018年5月21日
Juan Soto's first MLB hit.
Juan Soto's first MLB HR.
Juan Soto's first MLB RBI ... and second MLB RBI ... and third MLB RBI. pic.twitter.com/WZROZwD89c
說到國民菜鳥索托(Juan Soto)，或許很多人還對這名字很陌生，不過他正用手中的球棒，讓大家牢牢記住他，國民今(22日)與教士交手，這名19歲的菜鳥首度先發，2下首打席第1球就出手，一棒扛出突破僵局、距離422英呎的3分彈，這同時是他大聯盟生涯的首支安打。
滿19歲又208天、出身多明尼加的索托，2015年加盟國民，被評為國民農場第二佳的新秀，他今年從1A開季，短短兩個月就爬上2A，在2A打了8場球後，適逢國民碰上外野手傷兵問題，獲得跳級上大聯盟的機會。生涯第三年就上大聯盟，索托也不敢置信，「沒想過那麼快上來。」
索托昨生涯首打席，吞下三振作收，不過今天隨即獲得先發機會，擔任6棒左外野手。他沒辜負教練期待，2下在無人出局、二三壘有人時，毫無懼色的走上打擊區，相中教士先發厄林(Robbie Erlin)的第1球出手，把球送上中左外野看台。
索托這一棒助國民取得領先，更寫下生涯紀錄，成為國民最年輕開轟的打者。索托跑回本壘後，興奮得和隊友們慶祝；值得注意是，當隊友把他的頭盔摘下時，他做了個甩頭的動作，接著走出休息室、高舉右手指向觀眾席，回應球迷們的歡呼聲。
看到這一幕，是不是有些熟悉？開轟後甩甩頭髮，正是他的隊友哈波(Bryce Harper)的招牌動作，而索托回應球迷的動作，也和哈波2012年菜鳥年時，擊出生涯首轟後的慶祝動作如出一轍，頗有向前輩致敬的意味存在。在索托之前，前一個19歲開轟的國民打者，就是哈波。
在索托之前，有6名打者比他更年輕完成生涯首轟，包括前太空人塞迪諾(Cesar Cedeno)、前釀酒人尤特(Robin Yount)、前水手小葛瑞菲(Ken Griffey. Jr)、前勇士瓊斯(Andrew Jones)，以及現於遊騎兵效力的貝爾崔(Adrian Beltre)及普羅法(Jurickson Profar)。
「他是個很特別的球員。」如今已是明星球員的哈波，說起這名小老弟，他說，「我們透過小聯盟比賽和春訓，明白他的好，大家都很興奮他來到這、上場幫助球隊，超以他為榮。」索托在27890名主場球迷面前，迎接生涯首次先發，繳出4打數2安、3打點的漂亮成績單。
看到索托的演出，國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)也對他讚譽有加，「年輕球員有機會很早就上大聯盟，所有人都很振奮，看著他今天的表現，無論是全壘打、安打，還是打出強勁的滾地球或飛球，一切都讓人印象深刻。」
國民靠索托這一棒，單局進帳5分，奠定勝基，此後不曾再落後，以10比2輕取教士，拿到本季第25勝。國聯東區今年戰況激烈，5隊中只有墊底的馬林魚勝率不到5成；國民今天過後，25勝21敗、勝率5成43，也只能排在第四，距離龍頭勇士，還有3場勝差。
(中時電子報)