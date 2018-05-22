影》太神！國民菜鳥生涯首先發第1球就開轟

2018年05月22日 12:03 中時電子報 蔡銘仁

Juan Soto's first MLB start.



Juan Soto's first MLB hit.



Juan Soto's first MLB HR.



Juan Soto's first MLB RBI ... and second MLB RBI ... and third MLB RBI. pic.twitter.com/WZROZwD89c — Washington Nationals (@Nationals) 2018年5月21日

說到國民菜鳥索托(Juan Soto)，或許很多人還對這名字很陌生，不過他正用手中的球棒，讓大家牢牢記住他，國民今(22日)與教士交手，這名19歲的菜鳥首度先發，2下首打席第1球就出手，一棒扛出突破僵局、距離422英呎的3分彈，這同時是他大聯盟生涯的首支安打。

滿19歲又208天、出身多明尼加的索托，2015年加盟國民，被評為國民農場第二佳的新秀，他今年從1A開季，短短兩個月就爬上2A，在2A打了8場球後，適逢國民碰上外野手傷兵問題，獲得跳級上大聯盟的機會。生涯第三年就上大聯盟，索托也不敢置信，「沒想過那麼快上來。」

索托昨生涯首打席，吞下三振作收，不過今天隨即獲得先發機會，擔任6棒左外野手。他沒辜負教練期待，2下在無人出局、二三壘有人時，毫無懼色的走上打擊區，相中教士先發厄林(Robbie Erlin)的第1球出手，把球送上中左外野看台。

索托這一棒助國民取得領先，更寫下生涯紀錄，成為國民最年輕開轟的打者。索托跑回本壘後，興奮得和隊友們慶祝；值得注意是，當隊友把他的頭盔摘下時，他做了個甩頭的動作，接著走出休息室、高舉右手指向觀眾席，回應球迷們的歡呼聲。

看到這一幕，是不是有些熟悉？開轟後甩甩頭髮，正是他的隊友哈波(Bryce Harper)的招牌動作，而索托回應球迷的動作，也和哈波2012年菜鳥年時，擊出生涯首轟後的慶祝動作如出一轍，頗有向前輩致敬的意味存在。在索托之前，前一個19歲開轟的國民打者，就是哈波。

在索托之前，有6名打者比他更年輕完成生涯首轟，包括前太空人塞迪諾(Cesar Cedeno)、前釀酒人尤特(Robin Yount)、前水手小葛瑞菲(Ken Griffey. Jr)、前勇士瓊斯(Andrew Jones)，以及現於遊騎兵效力的貝爾崔(Adrian Beltre)及普羅法(Jurickson Profar)。

「他是個很特別的球員。」如今已是明星球員的哈波，說起這名小老弟，他說，「我們透過小聯盟比賽和春訓，明白他的好，大家都很興奮他來到這、上場幫助球隊，超以他為榮。」索托在27890名主場球迷面前，迎接生涯首次先發，繳出4打數2安、3打點的漂亮成績單。

看到索托的演出，國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)也對他讚譽有加，「年輕球員有機會很早就上大聯盟，所有人都很振奮，看著他今天的表現，無論是全壘打、安打，還是打出強勁的滾地球或飛球，一切都讓人印象深刻。」

國民靠索托這一棒，單局進帳5分，奠定勝基，此後不曾再落後，以10比2輕取教士，拿到本季第25勝。國聯東區今年戰況激烈，5隊中只有墊底的馬林魚勝率不到5成；國民今天過後，25勝21敗、勝率5成43，也只能排在第四，距離龍頭勇士，還有3場勝差。

(中時電子報)