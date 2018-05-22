市府被爆包庇忠孝橋拆除工程　放任廠商偷工、詐領工程費

2018年05月22日 12:07 中時 陳燕珩

議員李慶元不滿新工處包庇廠商偷工、詐領工程費，要求政風單位調查。（陳燕珩攝）

北市府2016年初只用6天拆除忠孝橋引道，效率令人驚嘆，成為市長柯文哲口中的「工程奇蹟」。不過市議員李慶元發現，市府當初以減少震動、噪音為由，追加近6000萬預算，計畫大塊切割橋墩，再吊卸到他處破碎，不料廠商竟嚴重偷工，全部均採現場破碎，詐領工程費至少6000萬，根本是欺騙議會，他要求政風單位查察嚴辦。

忠孝橋引道全長750公尺，共有30座橋墩，市府原計畫在春節連假8天拆除，最後僅花6天就完工，贏得全民讚賞。李慶元指出，原本工程預算為2.4億元，為減少震動、空汙、噪音，避免破壞鄰近古蹟，市府將預算追加到3億元，說服議會同意。

依照工務局原先規劃工法，廠商需將橋樑大塊分割，吊移到忠孝橋堤外暫置場破碎，避免現地過度震動。不過李慶元比對工程縮時攝影、總結報告照片，卻發現橋墩均是現場直接破碎，完全偷工省事，估驗結算卻照原本的工程款計價，扣除運輸費用，廠商至少詐領6000萬元。

李慶元怒批，引橋離國定古蹟北門最近僅60公分，當時還謹慎架起防護措施，未料廠商竟在一旁用最嚴重破碎方式處理，不怕古蹟內傷嗎？新工處不只蒙騙議會追加工程款，事後估驗報告竟還寫原本的工法，涉及偽造文書，從頭到尾都在護航廠商詐領費用。

新工處總工程師劉家銘表示，根據契約規定，允許廠商投標時提出替代方案，若優於原有方案，且通過監造審查，就可使用替代方案，但若架金多魚園方案，還是照原契約工項支付。他強調，古蹟區部分還是有先切割下來，才在地面破碎，但多數確實沒有吊移到暫置場處理。

此話引來李慶元質疑，就算在地面破碎，現地造成的震動效果是一樣的。至於破碎地點究竟距離古蹟多近？劉家銘講不出來，僅說應該滿遠的吧。李要求政風處一定要詳查，追究責任。

政風處專委羅朝明表示，會盡快比對資料了解狀況，請相關單位提出說明，若有任何圖利、不法事項，會依法處理；針對古蹟有無受影響，文化局代表則說，工程期間有派員監測，當時北門沒有異常狀況。

(中時 )