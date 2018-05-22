不合理！童顏美女張娜拉 凍齡16年完全不會老

37歲張娜拉和90後Kei(圖左)、智愛(圖右)站一起，完全無違和。(圖／翻攝自韓網)

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中時電子報
／綜合報導
張娜拉凍齡16年都沒變。(圖／翻攝自韓網)
張娜拉完全沒變老。(圖／翻攝自韓網)
張娜拉重現《Sweet Dream》。(影／取自youtube)

「童顏美女」張娜拉因演出《開朗少女成功記》紅遍全亞洲，去年以《Go Back夫婦》再次受到矚目，劇中她要扮演大學生，毫無違和感的童顏，令人讚嘆不已，近日她受邀上綜藝節目《Sugar Man 2》，重現2首經典歌曲，1樣貌和當時比都沒變，網友直呼「完全不合理啊！」

張娜拉2001年以歌手身份出道，發行首張專輯《First Story》，就抱回各大獎項的新人獎，隔年演出《開朗少女成功記》、《紅豆女之戀》大紅，第二張專輯《Sweet Dream》更賣出破二十萬張好成績，包攬年底演藝和唱片大獎，堪稱演歌雙棲代表。

不過近年她已經很少出專輯，她坦言自己不能一心多用，前段時間不想唱歌，就去拍戲，不過最近有想唱的歌，所以開始做發聲練習，而她憶起當時人氣暴漲，忙到沒時間盥洗，4天沒洗頭就要去跟趙寅成對戲，讓她相當擔心頭髮味道會飄過去，神經都很緊繃，她也透露21歲時，因為疲勞過度，肝臟出問題，幸好現在生活已找回平衡，沒什麼大礙了。

而張娜拉在現場也重現《Sweet Dream》、《我也是女人》兩首經典歌曲，一開口就回憶滿滿，讓來賓和觀眾都大呼感動，起雞皮疙瘩，而節目也播出《Sweet Dream》的MV畫面，16年都沒變化的她，讓網友大讚「完全凍齡」、「怎麼會有這麼不合理的長相啊~完全不會老」。

(中時電子報)

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