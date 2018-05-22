湯志偉士林夜市蛋糕店 忍痛無償退出經營

Juby（左起）和湯志偉在士林的古早味蛋糕店經營得不錯。（取自臉書）

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湯志偉前年９月和老婆Juby（郭以樂）合開「DoReMe朵蕾米」古早味蛋糕店，蛋糕店合股投資約100萬，因地點臨近士林夜市，他當時自嘲開啟「夜市人生」。Juby曾說：「雖然蛋糕賣100元，但賺到的人情和溫暖是加倍，這100元賺得非常扎實、窩心，我們很幸運有這麼多朋友幫忙。

夫妻倆21日在臉書發聲明表示因和股東理念不合，忍痛退出經營：「很可惜的，天下沒有不散的筵席，自去年12月至今，因與股東經營理念不合，我們為顧全大局，百般退讓，最終因協商不成而破局，實為遺憾。」

正式聲明：

各位支持嘟蕾咪蛋糕的嘟粉蕾迷們好，今天我們有些話想要和各位說。

首先要先謝謝各位對於嘟蕾咪蛋糕士林店自2016年底開幕至今的支持，各位的鼓勵、批評及指教，嘟蕾咪蛋糕團隊一直銘記在心，我們也時時刻刻以做出更天然、健康及養生的蛋糕為目標努力。

很可惜的，天下沒有不散的筵席，自去年十二月至今，因與股東經營理念不合，我們為顧全大局，百般退讓，最終因協商不成而破局，實為遺憾。

但念在與股東曾合作之情，我們決定無償全面退出士林店，士林店的營運自即日起已與我們無涉，特此通知。

在此仍給予士林店最大的祝福，希望業績蒸蒸日上。

我們將帶領著原嘟蕾咪蛋糕的團隊，不畏困難，繼續朝向未來努力，全新品牌會以更優質的環境、更多元的商品品項以及更高品質的服務，以全新的面貌與各位見面，絕不會讓每一位支持嘟蕾咪的嘟粉蕾迷們失望，請各位期待！

回想起這一年多來在士林店的最大動能，就是來自於這麼多朋友熱情的支持，我們相當感動。要說的是，每一張曾來到士林店的笑容，那些溫暖，我們永不忘記。謝謝每一位的你。

期待下回的相見。

湯志偉、Juby 敬上2018-05-21

(中時 )

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