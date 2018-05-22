被徵召選北市？ 陳菊：怎麼可能

陳菊堅定否認「不會」參選台北市長選舉。（王錦河攝）

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總統府秘書長陳菊今天上午到立法院參加「107年高雄鳳荔季」宣傳行銷活動，被問及是否可能參選台北市長？陳菊表示「怎麼可能選台北市？」她說，她在高雄市長任期還剩7、8個月時，得到市民的認可來到台北，目的是為了輔佐總統，讓總統改革更順利，「如果我要當市長，我就繼續在高雄就好。」所以很感謝大家的熱情愛護，但她不會參選台北市。

陳菊上午到立法院參加高雄鳳荔拍賣活動，陳菊說，今年風調雨順，鳳梨、荔枝產量豐富，擔憂價格會因此下跌，所以她特別向總統府請假到立法院，希望透過拍賣活動讓農民獲得應有的收穫。陳菊也說，總統要求她買300箱玉荷包回去送給總統府志工，共同疼惜農民。

陳菊會後受訪時被問及國民黨高雄市長人選出爐，對民進黨高雄市長參選人陳其邁的選情有無信心？陳菊說，「那當然」，過去12年她在高雄辛苦耕耘，相信陳其邁在讓人民有感的政績下，選戰過程不是只講空洞、選舉的話，而是真實告訴高雄市民，高雄從重工業城市，透過民進黨執政翻轉、改變，陳其邁有能力接班，並且做得更好。

至於是否可能被徵召參選台北市長？陳菊堅定否認「不會」，她強調，她已對高雄市民清楚表達，她必須在現階段到台北輔佐總統，完成總統改革的理想，如果她要當市長，繼續留在高雄就好，這樣的臆測沒有意義，她的立場從頭到尾都非常清楚。

對於前副總統呂秀蓮日前指出，若陳菊出來選，她將發表一篇文章，陳菊會終身受傷。陳菊回應，呂秀蓮跟她一起坐牢5年，大家共同患難，謝謝她的批評指教。陳菊說，她從政48年來都非常透明簡單，可以公開接受任何檢驗，「我都能承受唯一死刑的軍法審判，我認為沒有什麼能再讓我受傷。」

(中時 )

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