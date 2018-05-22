熱愛汐止完成雙親遺願 李玲華捐贈消防救災裝備及住警器

2018年05月22日 12:22 中時電子報 吳家詮

公家資源有限，民力無窮，李玲華無私奉獻，捐贈消防器材保障居民住安。（吳家詮翻攝）

汐止地區居民李玲華女士平時十分留意地方時事且熱心公益，對汐止地區消防救災工作非常重視，特捐贈價值新台幣120餘萬元救災裝備1批給予秀峰分隊，讓同仁能有更先進的裝備器材從事救災工作，另外再捐贈120顆住宅用火災警報器給予汐止義消防宣分隊，完成雙親的遺願。

為感謝李女士之善心，今天上午於汐止區新北市消防局秀峰分隊辦理捐贈儀式，消防救災裝備由簡任技正蔡武忠代表受贈，住警器由防宣分隊幹部白佩茹議員代表受贈。

李玲華女士捐贈之救災裝備分成五大類:火災搶救類、車禍救助類、山域搜救類、高空救援類及水域器材類等五大類，其中包含新式消防衣、山難搜救帳棚、防風雨衣褲、頭燈及山搜必要裝備，讓火災搶救及山域搜救勤務的保護性更加完備。

另因秀峰分隊經常支援北海岸及東北角水域救災及車禍救助勤務，李玲華女士捐贈之車禍救助器材及水域器材裝備，將讓汐止地區災害搶救裝備更上一層樓外，更對汐止地區及海岸線居民生命的保障有極大助益。另外，李女士捐贈120顆住宅用火災警報器，能有效提升汐止區獨居老人及高風險家庭等弱勢民眾生命財產安全。

李玲華說，希能拋磚引玉，有更多市民加入，關注地方事務的行列，大家共同為這塊土地盡一份心力，讓汐止區的居民安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對汐止區及消防人員有所幫助，未來有機會會再盡棉薄之力，並號召有志一同之市民，致力於公益。

新北消防局表示，公家的資源有限，但民力無窮，消防局由衷感佩李女士無私的奉獻，提昇汐止區災害預防及消防人員救災效能，為感謝李女士提倡社會公益，推展及支持新北市消防救災工作，消防局特別製作感謝狀，並由簡任技正蔡武忠回贈，表揚其造福人群的慈善義舉，也希望透過李女士之善行，讓社會大眾更加重視消防安全。

(中時電子報)