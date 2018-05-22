傳劉政鴻可能回鍋選縣長　幕僚稱是思考選項之一

2018年05月22日 12:30 中時 陳慶居

前苗栗縣長劉政鴻回鍋參選下屆縣長傳聞沸沸揚揚，對此，其任內的李姓幕僚僅證實國民黨主席吳敦義上周有約見劉，而劉派會議中也提及回鍋參選可能是思考的選項之一，但均未獲他本人證實。不過，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，劉是忠貞黨員也擔任2屆縣長，應會支持尋求連任的徐耀昌，不致違紀參選。

去年12月20已獲國民黨徵召競選連任的縣長徐耀昌則表示，吳主席確曾電話並約見劉前縣長，而劉又是忠貞資深黨員，吳大家勉勵攜手讓苗栗選情單純化，在5合1選舉戰績成為各縣市標竿。

徐耀昌說，相信劉前縣長會以國民黨最佳利益為考量，至於劉參選是否引發爭議，或是對手的選舉操作？他都不便置喙，也沒有評估若真投入縣長選舉對他造成的衝擊，當前最重要是持續推動縣政建設，率同主管在定期會把各項業務推動情形，讓議員和鄉親了解。

下屆苗栗縣長選舉，目前有徐耀昌、民進黨禮讓的頭份市長徐定禎及前縣議員徐廷琮，形成所謂「三徐鼎立」局勢，徐耀昌已面對民進黨與無黨結盟勢力，若劉再回鍋，連任之路恐更艱辛。

至於劉可能回鍋參選的傳聞，政壇認為與目前部分已獲國民黨提名的鄉鎮市長，卻傳出徐耀昌另推人選角逐，進而引起劉強烈不滿。縣黨部主委林祥川則說，部分有意投入鄉鎮市長選舉的可能人選，實非徐陣營的人，當中恐有誤會。

(中時 )