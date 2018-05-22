許純美選台北市長？網友翻出12年前政見喊：「凍蒜」

許純美今宣布將參選台北市長。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
網友翻出12年前許純美參選台北市議員時提出的7大政見。翻攝網路溫度計

曾轟動一時的「上流美」許純美日前驚爆將調動台幣60億元，參選台北市長，坦言有意投入選戰的原因「是為可憐的六道眾生」，還強調「打死我也不會貪汙一毛錢，貪汙會下地獄，也不能說謊話」。此話一出，引起網友兩極反映，還有網友找出許純美12年前選台北市議員時提的7大政見，笑說：「凍蒜」、「天龍人的救世主」。

根據網路溫度計報導，12年前曾參選台北市議員的許純美，現正在努力學佛，她日前開記者會宣布有意參選台北市長選舉，還放話指出「四年後要拼女總統」，坦言有意投入選戰的原因「是為可憐的六道眾生」！她將調動手上300億的大筆資產，並砸下60億參與台北市長的選戰，更強調「打死我也不會貪汙一毛錢，貪汙會下地獄，也不能說謊話」，此話一出，可看出許純美想整治政壇的堅定意志！

網友則是反應兩極，有網友說：「天龍人的救世主 支持純美姊 」、「不管她真選假選，「不貪污」是一種政見，突顯台灣政治的可悲....」、「阿美你出來選 我是你的鐵票雖然我知道會浪費選票 但我就是投妳xd」，但也有網友說，「他不會選上的啊，不是好多年前就已經說要出來選了」、「沒差啦，台灣有蔡 還有賴神，不差他一個，到時候再組成一支復仇者聯盟」

另有網友翻出許純美12年前以無黨籍身份選台北市議員的7 大政見，包括八大合法化，因禁止轉為地下化，政府收不到稅收，性病也流竄；攤販合法化，與其取締不如合法管理；警察改3班制不減薪水，警察不累治安更好；拖吊前廣播車號10分鐘等，不過，這七大政見在當時只讓許純美僅獲1384張票落選。

有網友在《爆廢公社》po文說，「拖吊廣播10分鐘，哈哈」、「這有趣了，能實現就很合樂了！」、「選政客不如選綜藝咖，笑點更多」。

(中時電子報)

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