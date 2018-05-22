集集觀光鐵支隊列車啟航 帶動鐵道旅遊

2018年05月22日 12:57 中時 王思慧

為攜手推動鐵道觀光，交通部以「搭雙鐵‧遊集集」作為鐵道旅遊，帶動中台灣觀光產業發展。結合台灣高鐵公司、台鐵局、觀光局三方資源，創造集集鐵道觀光發展新契機。交通部長賀陳旦表示，「集集」兩字的代表要把建設和服務，效率和鐵道等做結合，要將高鐵車站鐵路支線拉銜接到田中站，再從二水拉到集集支線，軌道路網一氣呵成，也要把集集線基礎建設改善，讓旅客前往觀光。

交通部今日於彰化田中車站舉行集集觀光鐵支隊彩繪列車發表記者會，賀陳旦致詞時表示，前瞻建設的意義就是將高鐵、台鐵結合、效率跟體驗的結合、建設和服務的結合。而集集的名稱意義，就是將所有一切結合起來，包含跨代、跨界甚至跨國，如台鐵與日本鐵道合作推出輕井澤一日券，讓日本客憑券到台灣旅遊，體驗集集支線沿線的地方歷史、既有觀光資源、在地人的熱情，更進一步，延伸更深入集集、日月潭地區。

他說，鐵道運輸最庶民，在安全環境下體驗當下最素人的生活，雖然不懂當地語言，但是透過體驗當地文化、爭取這樣的深度旅人到中台灣旅遊。帶來地方上的繁榮、文化觀光升級，讓更多人看到更多的故事及很多人背後的努力。

集集鐵道彩繪列車設計構想以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，組成一支觀光鐵支隊，加上代表著具有專屬於高鐵列車彩繪意向，與帶領遊客穿梭於集集、八卦山、阿里山、虎尾、布袋及雲嘉南等各景點，串連日月潭，帶動集集觀光廊道發展。

此一彩繪列車也將配合6月1、2日在臺中登場的「第11屆臺日觀光高峰論壇」，加入行銷活絡台日鐵道觀光交流活動，有效達到推廣集集鐵道旅遊目標。

台鐵局長鹿潔身表示，「集集觀光鐵支隊彩繪列車」為新彩繪DRC柴油客車5輛及翻新原進化1001號1輛所編成，車廂外觀彩繪國內不同鐵道所經過的風景名勝地區意象，如集集沿線、彰化八卦山、雲林虎尾及嘉義阿里山、布袋等。

台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，高鐵公司致力於推廣鐵道旅遊的體驗，同時發展結合各項旅遊元件與在地好景、好食、好物的高鐵多元旅遊產品，讓高鐵不再只是高速的交通服務，更能讓旅客體驗鐵道旅行魅力，去年部長登高一呼，集集旅遊人次增加許多，希望再創集集線風華。

觀光局長周永暉表示，在交通部協助之下，透過三方的合作，整合資源從點、線到面的發展，帶動集集甚至日月潭整體的觀光產值。集集支線為最平緩的路線，沿線的美景值得慢慢欣賞，觀光局利用廢校的車埕國小打造觀光鐵道小學堂，呈現鐵路文化，進而推動親子旅遊、青年旅遊等。從彰化連結到車埕，其中田中車站為重要的軸心亮點。這次彩繪列車也是讓年輕人發揮創意創作而成。

此次活動感謝高鐵公司及台鐵局的共同參與，讓高鐵彰化站與台鐵田中站共同連結，大家可以安排假期，體驗高鐵與臺鐵合作推出「搭雙鐵遊集集」套裝遊程，來趟日月潭整體區域旅遊，並到訪集集線最後一個車站的「車埕深度漫遊輕旅行」。在未來1年間，將有機會在集集支線上與「集集觀光鐵支隊」相遇。

自6月2日起，遊客只要與觀光鐵支隊任一隊員合照並上傳至交通部觀光局日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，前50名上傳成功的遊客即可獲得觀光鐵支隊全隊胸章1組(共4顆)。另外，遊客也可將照片上傳至個人臉書後，至車埕遊客中心出示上傳畫面也可以獲得鐵支隊胸章1顆(隨機不挑款)，共400顆，送完即止。

(中時 )