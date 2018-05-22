集集觀光鐵支隊列車啟航 帶動鐵道旅遊

交通部今天在台鐵田中車站慶祝「集集觀光鐵支隊列車」啟航。（王思慧攝影）

友善列印
中時

為攜手推動鐵道觀光，交通部以「搭雙鐵‧遊集集」作為鐵道旅遊，帶動中台灣觀光產業發展。結合台灣高鐵公司、台鐵局、觀光局三方資源，創造集集鐵道觀光發展新契機。交通部長賀陳旦表示，「集集」兩字的代表要把建設和服務，效率和鐵道等做結合，要將高鐵車站鐵路支線拉銜接到田中站，再從二水拉到集集支線，軌道路網一氣呵成，也要把集集線基礎建設改善，讓旅客前往觀光。

交通部今日於彰化田中車站舉行集集觀光鐵支隊彩繪列車發表記者會，賀陳旦致詞時表示，前瞻建設的意義就是將高鐵、台鐵結合、效率跟體驗的結合、建設和服務的結合。而集集的名稱意義，就是將所有一切結合起來，包含跨代、跨界甚至跨國，如台鐵與日本鐵道合作推出輕井澤一日券，讓日本客憑券到台灣旅遊，體驗集集支線沿線的地方歷史、既有觀光資源、在地人的熱情，更進一步，延伸更深入集集、日月潭地區。

他說，鐵道運輸最庶民，在安全環境下體驗當下最素人的生活，雖然不懂當地語言，但是透過體驗當地文化、爭取這樣的深度旅人到中台灣旅遊。帶來地方上的繁榮、文化觀光升級，讓更多人看到更多的故事及很多人背後的努力。

集集鐵道彩繪列車設計構想以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，組成一支觀光鐵支隊，加上代表著具有專屬於高鐵列車彩繪意向，與帶領遊客穿梭於集集、八卦山、阿里山、虎尾、布袋及雲嘉南等各景點，串連日月潭，帶動集集觀光廊道發展。

此一彩繪列車也將配合6月1、2日在臺中登場的「第11屆臺日觀光高峰論壇」，加入行銷活絡台日鐵道觀光交流活動，有效達到推廣集集鐵道旅遊目標。

台鐵局長鹿潔身表示，「集集觀光鐵支隊彩繪列車」為新彩繪DRC柴油客車5輛及翻新原進化1001號1輛所編成，車廂外觀彩繪國內不同鐵道所經過的風景名勝地區意象，如集集沿線、彰化八卦山、雲林虎尾及嘉義阿里山、布袋等。

台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，高鐵公司致力於推廣鐵道旅遊的體驗，同時發展結合各項旅遊元件與在地好景、好食、好物的高鐵多元旅遊產品，讓高鐵不再只是高速的交通服務，更能讓旅客體驗鐵道旅行魅力，去年部長登高一呼，集集旅遊人次增加許多，希望再創集集線風華。

觀光局長周永暉表示，在交通部協助之下，透過三方的合作，整合資源從點、線到面的發展，帶動集集甚至日月潭整體的觀光產值。集集支線為最平緩的路線，沿線的美景值得慢慢欣賞，觀光局利用廢校的車埕國小打造觀光鐵道小學堂，呈現鐵路文化，進而推動親子旅遊、青年旅遊等。從彰化連結到車埕，其中田中車站為重要的軸心亮點。這次彩繪列車也是讓年輕人發揮創意創作而成。

此次活動感謝高鐵公司及台鐵局的共同參與，讓高鐵彰化站與台鐵田中站共同連結，大家可以安排假期，體驗高鐵與臺鐵合作推出「搭雙鐵遊集集」套裝遊程，來趟日月潭整體區域旅遊，並到訪集集線最後一個車站的「車埕深度漫遊輕旅行」。在未來1年間，將有機會在集集支線上與「集集觀光鐵支隊」相遇。

自6月2日起，遊客只要與觀光鐵支隊任一隊員合照並上傳至交通部觀光局日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，前50名上傳成功的遊客即可獲得觀光鐵支隊全隊胸章1組(共4顆)。另外，遊客也可將照片上傳至個人臉書後，至車埕遊客中心出示上傳畫面也可以獲得鐵支隊胸章1顆(隨機不挑款)，共400顆，送完即止。

(中時 )

企業響應花博 打造全紙材「森隆… 金門新衣新帽迎城隍 過爐祈福庇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。