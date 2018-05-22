國民黨新救世主？民調：侯友宜好感度50.2％奪冠

2018年05月22日 13:05 中時 曾薏蘋

新台灣國策智庫今天發布最新民調，在六都民眾主要人物好感度，侯友宜以50.2%高居第一；台北市長柯文哲上升2.7個百分點名列第二；趨勢民調公司總經理吳世昌表示，民進黨這波打柯的力道，顯然只有在台北市受到影響，但是走出台北市，柯文哲在其他縣市都一直上升。若2020出來選總統，柯只要拿了5%，蔡英文總統就落選。

此外，侯友宜看好度居冠，贏過目前檯面上所有大咖政治人物，中華大學行政管理學系副教授認為，侯友宜儼然成為國民黨新的救世主。

民調顯示，六都民眾主要人物好感度，前四名依序為侯友宜50.2%、柯文哲48.5%、賴清德47.9%、林佳龍43.8% ；吳世昌表示，侯友宜功高震主，贏過新北市長朱立倫43.5%，至於國民黨主席吳敦義18.6%，只贏了台南代理市長李孟諺、高雄市代理市長許立明及國民黨台南市長參選人高思博。

與106年12月的調查結果相比 六都民眾對朱立倫的好感度上升了8.1個百分點， 對鄭文燦的好感度上升了6.9個百分點，柯文哲上升2.7個百分點，賴清德則下降1.0個百分點，林佳龍下降2.1個百分點。

從年齡來看，20到29歲為70.9%、30到39歲65.2%較偏向對柯文哲有好感; 40到49歲57.1%、50到59歲60.4%偏向對侯友宜有好感; 60到69歲54.8%、70歲以上53.3%較偏向對賴清德有好感。

從教育程度來看小學及以下為53.8%、國中、初中58.6%較偏向對賴清德有好感; 高中、高職54.3%、專科60.4%較偏向對侯友宜有好感; 大學以上64.5%較偏向對柯文哲有好感。

從政黨來看，民進黨85.0%較偏向對於賴清德有好感，國民黨77.4%、親民黨56.0%較偏向對於侯友宜有好感，時代力量71.0%、 不偏任何黨45.1%較偏向對於柯文哲有好感。

(中時 )