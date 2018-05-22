男子被電死 家屬向台電請求犯罪補償740萬遭駁

2018年05月22日 14:00 中時 陳志賢

羅姓男子2015年在烏來山區誤觸斷落電線被電死，事後羅妻控告負責維修的台電技術員業務過失致死罪，並以她及4子女名義申請犯罪被害補償，請求台電補償740萬。北檢審議認為，台電技術員已獲不起訴確定，且台電公司係法人，不符補償金申請規定，另事後台電已道義補償5人共55萬元，駁回羅家5人申請。

羅男2015年1月22日中午，行經新北市烏來區咖卡路附近樹林時，因該處電線桿電線斷裂垂落，誤觸遭電擊死亡。

事後羅家認為，負責的台電台北南區營業處的廖姓外線技術員，因疏於注意，未定期巡視烏來區咖卡路電桿、烏來WK23饋線等地區電力線路、配電線路，且未陳報電線線路損壞及維修改善，導致羅男誤觸掉落電線而被電死，涉嫌業務過失致死罪。

但北檢認為，烏來山區輻員廣闊，實在苛求台電人員每年巡檢2次，能夠隨時確認電力線路有無掉落，難認有缺失，認定罪嫌不足，將台電廖姓員工不起訴，羅家不服提再議，遭高檢署駁回確定。

之後，羅妻以她及4名年幼子女名義，向北檢申請犯罪被害補償，請求台電各依5人的法定扶養金、精神慰撫金共140萬，以及40萬殯葬費，合計補償740萬元。

檢方審議後認為，台電廖姓員工已獲不起訴確定，且羅家請求補償的對象台電公司，為公司法人，自不具犯罪能力，羅家申請補償不符規定，礙難准許，予以駁回。

但檢方認為，台電在案發後曾基於道義，補償羅家5人共55萬元辦理喪葬事宜，若羅家認為補償金額不足，宜另循民事途徑提出主張。

(中時 )