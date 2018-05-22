年底選舉 綠智庫民調：不論幾打幾 柯文哲都勝出

2018年05月22日 13:48 中時 曾薏蘋

最新選舉民調出爐，台北市長選舉，民進黨選對會確定自提人選後，即使推出最強的總統府秘書長陳菊，在三人角逐下，柯文哲仍以32.9%支持度打敗丁守中的30.4%、陳菊24.0%。

新台灣國策智庫今發表「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」民調。台北市長選舉，如果柯文哲、丁守中兩人對決，柯文哲以41.3%贏丁守中的36.1%。而對柯文哲反彈甚強的民進黨支持者也有54.9%投給柯，17.0%投給丁。不偏任何政黨則有41.2%投柯、26.4%投丁。

如果是柯文哲、丁守中、姚文智角逐，支持度分別是39.4%、33.6%、13.8%。柯文哲在20到29歲、30到39歲、40到49歲的支持度分別是82.0%、51.4%、43.5%。在民進黨支持者部分，柯拿到46.6%支持度，比姚的36.5%高。

若柯文哲、丁守中、賴清德三人角逐，支持度分別是34.0%、30.4%、22.8%。柯文哲在20-29歲、30-39歲部分的支持度最高，分別是75.9%、50.2%。在民進黨支持者部分，賴清德拿下62.5%支持度，遠遠勝過柯的31.4%。

若柯文哲、丁守中、陳菊三人角逐，支持度分別是32.9%、30.4%、24.0%。其中，在民進黨支持度上，陳是59.1%、柯則是30.5%。這也顯示如果民進黨推出賴清德、陳菊都能集中大部分民進黨支持者票源，不過，柯文哲還是可以拿到3成左右民進黨支持者的選票。

(中時 )