謝和弦逆轉消氣 疑PO陳昇背影「給老人家留面子」

謝和弦疑曬陳昇背影。（圖／中時資料照片；取自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

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中時電子報
謝和弦昨開嗆陳昇。（圖／取自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）
謝和弦回應網友留言。（圖／取自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

31歲歌手謝和弦昨(21日)突然自爆撕爛陳昇演唱會的門票，批他「裝大哥」，網友不久發揮鍵盤柯南精神，發現謝和弦早在18日暗諷：「不陪喝酒就砍人工作，都忘了自己為什麼被打，還好意思叫自己大王」，疑為導火線，事隔不到24小時，謝和弦今午又PO出似陳昇背影，鬆口消氣了，酸說：「給你老人家留點面子走」。

謝和弦火大撕爛陳昇門票 結怨內幕網路瘋傳
謝和弦撕爛陳昇門票！「賺一點台灣人的錢在那裝大哥」

謝和弦昨爆走PO出撕毀陳昇演唱會門票照，開砲說：「賺了一點台灣人的錢，就在那邊裝大哥，才華不是這樣給你濫用的，不要以為只有你會蹧踏人」，之後又親上火線回應網友，有人酸他：「比陳昇還不如」，他則回應：「妳這輩子就輸在只會看表面」，有人叫他：「阿扣還是留點面子給大叔，千萬別說出真相！」謝和弦又說：「我已經手下留情了」。

對此，昨晚有網友發現，謝和弦結怨陳昇主因或許和他18日時發文有關，當時他說：「不陪喝酒就砍人工作，都忘了自己為什麼被打，還好意思叫自己大王」、「把你的脾氣留給自己」，被推測就是在說陳昇。而今中午謝和弦忽然反轉放下怒火，曬出陳昇背影態度轉淡然說：「給你老人家留點面子走，記得以後別欺負小朋友，音樂老頑童最乖了，演唱會加油」，粉絲虧：「你搞得我好亂呀！！！」、「現在什麼情況」。

(中時電子報)

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