金門新衣新帽迎城隍 過爐祈福庇佑鄉親

2018年05月22日 12:58 中時 李金生

文化部指定國家重要民俗「金門412迎城隍」即將於周六盛大登場，民眾赴浯島城隍廟拜拜祈福。（李金生攝）

浯島邑主城隍廟是金門重要的信仰中心，412迎城隍獲文化部指定為國家重要民俗。（李金生攝）

金門412迎城隍周六盛大登場，企業熱心贈活動衣帽和毛巾，提供民眾遶境祈福之用。（李金生攝）

善男信女在浯島城隍廟的「祈福牆」寫下心中願望，期待神明庇佑一切平安喜樂。（李金生攝）

大香爐上一炷炷的清香，都是鄉親虔誠的敬意和祈求。（李金生攝）

金門當地著名的傀儡戲團「金良興」在浯島城隍廟戲台應邀酬神演出。（李金生攝）

金門榮民服務處處長呂媽定（中）也帶領同仁在浯島城隍廟口設立服務站，提供進香祈福鄉親現場服務，（李金生攝）

已有338年歷史，文化部指定為國家重要民俗「金門412迎城隍」即將於周六盛大登場，當地冠峰企業負責人許燕輝等人捐贈的紀念衫和帽子、毛巾等活動用品，今（22）日上午吉時在浯島城隍廟過爐祈福，將提供城廂四境陣頭、信眾遶境祈福使用，為全島規模最大的廟會增添繽紛色彩。

今年是浯島城隍遷治338周年慶典，在浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸的再度邀請下，目前也是廟方監察人的冠峰企業董事長許燕輝以引薦人身份，號召在地企業包括嘉興建材行董事長邱嘉樹、金和成公司企業董事長林春生共同捐贈2000件紀念衫，長頸鹿美語金門店負責人陳河智也捐贈300頂帽子。

另外，金門縣政府提供便帽3000頂、毛巾3000條，金酒公司也贊助0.6高粱酒40打、伴手禮2000份；地方大型企業包括昇恆昌提供帽子500頂、毛巾2000條、味丹公司0.6黑金龍20打、黑松公司0.6高粱酒20打、瓶裝水1000箱與李允棟個人飲料20箱。

同時，金門榮民服務處處長呂媽定也帶領同仁在浯島城隍廟口設立服務站，提供進香祈福鄉親現場服務，大家共襄盛舉，一起辦好一年一度的慶典活動。

已連續第8年捐贈活動紀念衫的許燕輝表示，近年國內經濟景氣衰退，企業贊助不如往年，籌辦經費左支右絀，他希望結合在地企業拋磚引玉，為地方盛會盡一分心力。

浯島城隍廟管委會常務委員石兆瑜、常務監察人周成弟今早偕四境里長和管委會幹部，將在地企業捐贈的各項物品，一併舉行過爐祈福儀式，希望穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑，大家身體健康、事事如意。

(中時 )