鋒面來襲前 中南部空氣品質變差

鋒面來臨前，中南部空品變差。（圖／取自環保署網站）

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氣象局天氣預報，明天（23日）將有一波鋒面來襲，而在鋒面來襲前天氣晴朗穩定，大氣擴散條件不佳，使得今天中南部地區，包括中部與雲嘉南兩個區域，空氣品質指標都達到橘色提醒等級，民眾要小心防範。

環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，今天的指標性汙染物是細懸浮微粒（PM2.5），主要是因明天鋒面還未到，風速較弱、擴散條件不佳，造成空氣中的汙染物擴散不掉，持續累積造成空品不佳。除了中南部是橘色提醒，北部、竹苗地區也接近「普通」等級的上限，差一點也是橘警。

明天鋒面來臨，中部以北及東半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢的可能，午後南部地區也會有局部短暫雷陣雨。由於這波鋒面往南移動的速度比較快，北部、中部和雲嘉南空品略有改善，都是普通等級；但鋒面末端的高屏地區空品則轉為橘警，且一直持續到周四（24日）。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應戴口罩。

此外，時序已進入春夏之交，台灣附近的風場逐漸轉為偏南風或南風，風往北吹送，中南部的空品逐漸改善，脫離空汙季。北部則因午後陽光照射、紫外線較強，光化反應作用也會導致臭氧濃度偏高，空氣品質下降。尤其周五起（25日）鋒面遠離、溫度攀升，PM2.5和臭氧濃度都會增加。

(中時 )

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