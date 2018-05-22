綠智庫民調：中市長選舉 林佳龍43％勝盧秀燕32.2％

2018年05月22日 13:47 中時 曾薏蘋

新台灣國策智庫今發表「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」民調，在年底六都縣市長選舉，台中市長民進黨的林佳龍則以43.0%勝過國民黨盧秀燕的32.2%。

桃園市長民進黨的鄭文燦則以61.4%勝過陳學聖17.8%。台南市長選舉，民進黨的黃偉哲則以42.3%勝過高思博的18.7%及許忠信的8.4%。高雄市長部分，陳其邁則以52.0%打敗韓國瑜的21.0%。

其中，蔡英文滿意度僅28.8%、不滿意50.0。與2017年12月調查相比，不滿意度上升4.5%。行政院長賴清德施政滿意，39.3%滿意、不滿意39.0%。與2017年12月調查相比，不滿意比例上升6.0%。

在宜居城市上，民調詢問，「請問六都之中，你一個是你心目中的最佳宜居城市（適宜城市）？」台中市21.6%為六都市民心目中最佳宜居城市，其次是台北市17.0%。從交叉分析來看，以台中市80.0%認為自己所居住的城市是六都中最佳宜居城市的比例較高 。這也是三年內，台中市連續四次蟬聯六都宜居城市第一名。

民調也詢問，「整體來說，請問對您居住的縣市過去這三年來是比以前進步？退步？還是差不多？」前三名依序為桃園市61.3%、高雄市41.2%與台中市39.5% 。

而六都首長滿意度上，鄭文燦以77.5%拿下第一，其次是台中林佳龍的55.7%，新北市朱立倫的54.7%、台北市柯文哲的47.9%、台南市代理市長李孟諺的31.7%、高雄市代理市長許立明的23.1%。

此次民調由趨勢民調於5月14到17日執行，六都執行的有效樣本及在95%的信心水準下分別是：新北市（814份、正負3.4%）、台北市（819份、正負3.4%）、桃園市（802份、3.5%）、台中市（818份、3.4%）、台南市（819份、3.4%）、高雄市（819份、3.4%）。

加權方式：先針對六都進行教育程度、性別、年齡的加權，而整體部分再將各地比例還原，檢定後樣本特徵與六都母體特徵都符合。

(中時 )