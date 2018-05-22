《公務員利衝法》三讀 民代助理非法關說最高罰600萬

2018年05月22日 13:47 中時 郭建伸

立法院今三讀通過《公務人員利益衝突迴避法》修正草案，新法將各級民代助理納入「公職人員關係人」範圍，並提高相關罰則；若以非法定程序請託關說，或是圖利本人或民代，可處30萬以上、600萬以下罰鍰，將自新法公布後6個月施行。此外，新法也將總統、副總統納入公務員適用範圍，自當選公告日起，就需要履行公務員利益迴避。

三讀條文明定，公務員不得假借職務上的權力、機會或方法，圖利本人或關係的利益行為，民代助理同樣不得對公務員或受其監督機關團體人員關說。現行條文只訂定不得有買賣、租賃、承攬等行為，新法則再加上「補助」及「其他具有對價的交易行為」。

政院版草案原本只將公費助理納入規範，但審查時有立委質疑，有些民代機構長久以來有「便當助理」，專門掛著民代名號在外喬事，若只限於公費恐仍有公務員利衝迴避問題。因此，朝野協商後條文，也將「受指揮兼監督的助理」納規。

罰則部份，若公務員沒有利益迴避，新法明定可處10萬至200萬元罰鍰，若仍不迴避將提高至15至300萬元，並可按次處罰；若如民代等公務員關係人涉及違法關說，罰鍰則由現行的100萬元以上、500萬以下，改為30萬元以上、600萬元以下。

新法也明定，監察院、法務部或政風單位，若要要調查違反公職人員利益衝突事項時，機關、團體或個人有提供資料必要，如果無正當理由拒絕或不實說明，可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，拒絕可按次處罰。

(中時 )