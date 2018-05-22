別再讓孩子胖了　研究：國中胖、長大8成會胖

2018年05月22日 13:21 中時 倪浩倫

小時候胖，長大幾乎注定一樣胖！不少人終身都在和肥胖對抗，衛福部國健署指出，根據研究，小學時若胖，長大後有6~7成依舊會胖，國中胖的人，成人後「8成」會繼續胖。醫師提醒，肥胖「3分從遺傳、7分靠環境」，若能比別人更重視飲食和運動，仍有機會擺脫肥胖一族。

統計顯示，2016年我國國小學童肥胖比率達14.9％（男童17.4％、女童12.2％），國中學童肥胖比率16.8％（男童20％、女童13.2％），雖較2013年呈現些微下降，但仍令人憂心，因為這些小胖子，罹患癌症、心血管疾病、糖尿病的風險較高，骨骼肌肉、內分泌、呼吸或社交也會受影響；更有研究指出，國小、國中肥胖者，成人後肥胖機率達6~8成，屆時將出現成年期的肥胖併發症，或進一步影響心理健康。

成人肥胖，可以歸咎至小孩時期胖，但小孩時期胖，父母要負很大的責任。中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁說，肥胖可說是「3分從遺傳、7分靠環境」，人體內有「節儉基因」，只需要一點能量，就夠人體用很久，但這基因到了豐衣足食的現代，就變成口中的「肥胖基因」；他解釋，人只要一胖起來，肥胖基因就會漸漸增多，透過精卵結合，父母的肥胖基因將遺傳給小孩，成為「易胖體質」，得一輩子和肥胖作戰。

蕭敦仁舉例，同樣吃一定數量的漢堡，易胖體質者增加的體重就可能比較多，但也不代表一定瘦不下來，而是相較於其他人，這些人得付出更多的努力，像是飲食必須更控制、運動要更積極。

國健署提醒，照顧者得屏除「小孩胖一點才有福氣」的觀念，透過讓小孩接多攝取健康飲食，包括白開水取代含糖飲、少接觸糖果餅乾，一起吃健康的早餐和晚餐，同時傳遞健康飲食的觀念，此外，每周運動時間要超過420分鐘、每天睡滿8小時，透過營造健康的環境，共同來防治兒童肥胖。

(中時 )