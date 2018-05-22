「茶放過夜會致癌」　國健署出面回應了

網路流傳「隔夜茶水會致癌」，國健署出面闢謠。（倪浩倫攝）

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茶泡好放過夜，喝了到底會不會致癌？近來網路流傳「喝隔夜茶會致癌」，衛福部國健署表示，該傳言目前未經研究證實，茶泡好好，只要妥善保存，隔夜喝也沒有問題，但若保存不當又放過久，可能會有微生物孳生而影響健康，故一旦出現「混濁、濃稠」時，無論是否隔夜都應倒掉、避免飲用。

網路日前流傳「吃隔夜菜、喝隔夜水會致癌」，近來又出現「喝隔夜茶會致癌」等傳言，引發愛喝茶的國人心慌慌，尤其是一些愛做「冷泡茶」的民眾，更是擔心自己是否已喝下過多「致癌物」。為此，國健署在官網「保健闢謠」專區澄清，表示目前尚無研究證實「隔夜茶會致癌」，茶葉泡好後，只要保存得當，喝下去是沒問題的。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，無論是隔夜的飯菜還是茶水，目前確實都沒有任何「會致癌」的醫學學理根據，大家反而該擔心的是「微生物汙染」，以熟食為例，煮熟後，若在室溫下放置超過2小時，就會漸漸有微生物汙染，茶雖然「好一點」，但若保存不當，仍有可能造成微生物孳生，「尤其是含有糖的茶飲」。

顏宗海表示，若吃下、喝下遭微生物污染的飯菜或茶水，會提高罹患急性腸胃炎的風險，出現噁心、嘔吐、腹瀉腹痛等症狀，民眾泡好茶後，若未立即喝完，務必要透過冷藏保存。國健署癌症防治組組長吳建遠也說，一旦發現茶水變得混濁、濃稠時，無論是否隔夜，都應倒掉，不要再次飲用以免傷身。

(中時 )

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