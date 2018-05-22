漁業署：7月起禁止漁船捕鬼蝠魟

2018年05月22日 13:24 中時 楊騰凱

澎湖漁船昨捕獲一隻鬼蝠魟，其展翼長達5公尺，相當罕見，由於目前漁業相關規定並未禁捕鬼蝠魟，引發網友質疑台灣法令落後，環保團體也認為，鬼蝠魟並非漁民主要漁獲資源，應盡快公告禁捕。對此，漁業署表示，最快7月就會公告禁止漁船捕鬼蝠魟。

鬼蝠魟主要2種，分別為雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝，主要分布於熱帶和溫帶海域，成群游泳，雌雄常偕行，卵胎生，主食浮游甲殼動物，有時捕食小型魚類，鬼蝠魟需要10年才會達到性成熟，大部分每次僅生產一胎，因生殖周期長、成長緩慢，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危物種，華盛頓公約（CITES）則列為貿易管制物種。

海龍王愛地球理事長林愛龍表示，鬼蝠魟其實已不是漁民的主要漁獲資源，大多是捕撈其他漁獲時，混在其中一起捕獲，因此，漁業署應責無旁貸盡快公告禁捕鬼蝠魟，像這次澎湖捕撈到的鬼蝠魟，是仍然存活的狀態，漁業署也應訂定不慎捕獲活體鬼蝠魟的標準作業流程，在海上就釋放，不要拖回漁港，增加其存活機會。

漁業署副署長王正芳表示，現在漁業署從2016年開始規定，漁民捕獲鬼蝠魟十，必須向漁業機關通報，並告知體長及捕獲點，供科學分析之用，若漁民捕獲鬼蝠魟又未通報，依《漁業法》可罰3萬元到15萬元。王正芳坦言，漁業署確實也規劃禁止漁民捕撈鬼蝠魟，預計6月對外預告，最快7月正式公告上路生效。

王正芳指出，至於是否要將鬼蝠魟列為保育類，因現在政府已經成立「海洋委員會」，其下設有「海洋保育署」，海洋動物是否列保育類，屬於海洋保育署權責，漁業將再與海洋保育署溝通討論，若鬼蝠魟能列為保育類，任何人都不能捕撈，也不得持有販售。

(中時 )