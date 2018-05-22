漁業署：7月起禁止漁船捕鬼蝠魟

漁業署預計7月禁止漁船捕鬼蝠魟。（漁業署提供）

友善列印
中時

澎湖漁船昨捕獲一隻鬼蝠魟，其展翼長達5公尺，相當罕見，由於目前漁業相關規定並未禁捕鬼蝠魟，引發網友質疑台灣法令落後，環保團體也認為，鬼蝠魟並非漁民主要漁獲資源，應盡快公告禁捕。對此，漁業署表示，最快7月就會公告禁止漁船捕鬼蝠魟。

鬼蝠魟主要2種，分別為雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝，主要分布於熱帶和溫帶海域，成群游泳，雌雄常偕行，卵胎生，主食浮游甲殼動物，有時捕食小型魚類，鬼蝠魟需要10年才會達到性成熟，大部分每次僅生產一胎，因生殖周期長、成長緩慢，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危物種，華盛頓公約（CITES）則列為貿易管制物種。

海龍王愛地球理事長林愛龍表示，鬼蝠魟其實已不是漁民的主要漁獲資源，大多是捕撈其他漁獲時，混在其中一起捕獲，因此，漁業署應責無旁貸盡快公告禁捕鬼蝠魟，像這次澎湖捕撈到的鬼蝠魟，是仍然存活的狀態，漁業署也應訂定不慎捕獲活體鬼蝠魟的標準作業流程，在海上就釋放，不要拖回漁港，增加其存活機會。

漁業署副署長王正芳表示，現在漁業署從2016年開始規定，漁民捕獲鬼蝠魟十，必須向漁業機關通報，並告知體長及捕獲點，供科學分析之用，若漁民捕獲鬼蝠魟又未通報，依《漁業法》可罰3萬元到15萬元。王正芳坦言，漁業署確實也規劃禁止漁民捕撈鬼蝠魟，預計6月對外預告，最快7月正式公告上路生效。

王正芳指出，至於是否要將鬼蝠魟列為保育類，因現在政府已經成立「海洋委員會」，其下設有「海洋保育署」，海洋動物是否列保育類，屬於海洋保育署權責，漁業將再與海洋保育署溝通討論，若鬼蝠魟能列為保育類，任何人都不能捕撈，也不得持有販售。

(中時 )

「茶放過夜會致癌」　國健署出面… 浙台高校技能文化周 龍華科大微…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。