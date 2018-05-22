MLB》兇猛難擋！洋基炸5轟打垮遊騎兵

2018年05月22日 13:55 中時電子報 蔡銘仁

洋基近期連贏8個系列賽，無疑是大聯盟最火燙球隊之一，他們今(22日)到遊騎兵主場踢館，再度大發神威，全隊敲出5發全壘打，包括超級菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)生涯首度單場雙響炮，以10比5打垮遊騎兵，拿下近26戰的第22場勝利，總算以半場勝差，獨居美聯東區龍頭。

此役洋基先發投手田中將大投5局只被打3安，但挨了2轟、送出多達4保送，失掉4分，整體表現有失水準。不過不打緊，因為洋基打線實在太兇悍，托瑞斯、尼爾華克(Neil Walker)和賈吉(Aaron Judge)輪流開轟，替球隊打進5分，讓洋基前5局打完，仍以1分領先。

45歲的老柯隆(Bartolo Colon)掛帥先發，被洋基打得灰頭土臉，噩夢卻還沒結束；6上柯隆再度和托瑞斯交手，柯隆招牌沉球跑到偏紅中，托瑞斯沒放過機會，一棒扛出中外野陽春炮。托瑞斯這一擊，再度引燃打擊火力引線，洋基單局進帳3分，一口氣將領先擴大到4分，奠定勝基。

滿21歲又159天的托瑞斯，靠這一棒成為洋基隊史第二年輕締造單場雙響炮的球員；洋基隊史最年輕雙響炮紀錄，由米奇曼托(Mickey Mantle)所創，他以20歲又296的年紀達標。托瑞斯讚嘆，「打線真的太棒了，每個人都各司其職，盡力幫助球隊，我也一樣，想試著幫球隊贏球。」

(中時電子報)