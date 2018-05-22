不怕被罵「滾回去唱歌」 蕭敬騰認接金曲主持太衝動

蕭敬騰今出席金曲獎主持人宣布記者會。（圖／取自中時電子報臉書）

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中時電子報

2018第29屆金曲獎今(22日)舉行主持人公佈記者會，果真由奪下過第24屆歌王的「老蕭」蕭敬騰擔綱主持，稍早他被問到是否後悔過接這工作，他乾笑兩聲，也還原被通知擔任主持人經過，坦言自己「沒心理準備、沒答應」，但因與工作人員之間的信任和肯定，他將全力以赴，也證實會獻出表演，「寧可每次出場都有表演也不想說太多話」。

剛出道被封為「省話一哥」的蕭敬騰今出席金曲獎記者會，證實將接下今年主持重任，被問到是否緊張、後悔，他乾笑兩聲，說目前重心還放在周末的兩場演唱會，還沒心思去想這件事，可能等演唱會結束後才發現：「哇！我要做這件事」。

蕭敬騰現場也還原被通知接下主持棒經過，說幾周前有廳身邊工作人員提到這事，但他沒說什麼，不久就被通知到源活娛樂開會，看到白板上寫主持人蕭敬騰，才發現此事是真的，第一次開會的時候他一句話都沒說。

蕭敬騰說著說著自虧：「說不定下次記者會會改變（主持人）」，坦言是衝動才接下這工作，至於是否擔心超時？蕭敬騰說幾乎每年都超時，只希望是熱絡、充實沒感覺到時間流逝的超時，他希望能做到85分，也做好心理準備面對典禮後的惡評、比較，就算被酸「滾回去唱歌」也不擔心。

記者會最後，A-Lin、澎恰恰、林宥嘉、吳宗憲等人都錄製影片獻上祝福，侯佩岑虧老蕭「留點事情給他們做」，潘瑋柏大讚老蕭「冷面笑匠」功力會為典禮帶來笑聲，羅志祥開玩笑爆粗說：「What the...」，庾澄慶則封本屆金曲獎將會是「史上時間最短的一屆」。

(中時電子報)

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