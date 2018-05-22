台灣幸福感居亞洲之冠 宅神：以前馬公佈我們笑他耶！

行政院公佈台灣民眾的幸福感居全亞洲之冠，只見網友表示行政院長賴清德是睜眼說瞎話嗎？（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報
/整理報導

行政院今（22日）公布台灣民眾的幸福感居全亞洲之冠，並表示，相關數據顯示台灣社會經濟整體情勢正穩健提升，行政團隊將持續秉持「做實事」的精神，面對挑戰及改革。只見宅神朱學恒譏諷身為一個繳了幾十萬稅的男人，我感覺「我又被幸福了」，而且以前前總統馬英九公佈我們都笑他，現在民進黨是失憶了嗎？

行政院今引述聯合國（UN）3月份公布「2018世界幸福報告（The 2018 World Happiness Report）」指出，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，排名不僅是全亞洲之冠，也較去年第33名進步7名。行政院表示，相關數據顯示台灣社會經濟整體情勢正穩健提升，行政團隊將持續秉持「做實事」的精神，面對挑戰及改革。

朱學恒於臉書表示，「身為一個繳了幾十萬稅的男人，我感覺我又被幸福了，光繳稅現金還不太夠欸，你今天幸福了嗎？而且以前馬囧公佈這個我們笑他，執政黨是失憶了嗎？自己也來公佈幸福感是覺得只有自己可以做不會被大家笑嗎」？

網友也紛紛留言，「賴功德是瞎了眼嗎！？薪資6萬以下明明就是全台89%人口，這資料是主計處查的耶，睜眼說幹話」、「幹話王又出來刷存在感了」、「難怪這幾年台灣成世界性的詐騙王國」、「幸福城市進化成幸福番薯島了」，更有網友表示「是民進黨的幸福感吧！一人得道雞犬升天，大家口袋都飽飽的，當然幸福感第一啊」！

(中時電子報)

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