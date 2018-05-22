廣播界名人陳武剛 販油吸金詐欺2億多元遭起訴

2018年05月22日 14:00 中時 陳淑芬

藝名「陳武剛」的廣播界名人陳瀚強，開設華盛頓鉬元素公司，涉嫌以台灣及韓國油品詐稱英國原裝授權高價販售，宣稱購油會員高達十幾萬人，3年多來營業額破億元；陳並涉販售境外股票吸金，詐欺所得高達1億1千多萬元。陳瀚強在商警界人脈廣，透過廣播及舉辦大型晚會促銷。台中地檢依詐欺等罪嫌起訴陳瀚強夫妻等9人。

檢調追查，52歲的陳瀚強在廣播界頗有名氣，在中市承租裝潢新穎辦公室，開設華盛頓鉬元素公司，委託臺九公司在台生產製造機油，或委託台灣廠商生產後，再到臺久公司分裝，臺久及台灣廠商以每公升約70至百餘元不等價格賣給陳。

陳常在報紙及廣播等媒體以汽車專家「陳武剛」接受專訪，尤其是廣播界頗具名氣，詐稱油品是來自英國的省油鉬元素及車用機油，依購買數量不等，轉以進價的4至10倍高價出售，牟取巨額利潤。檢警調查，自104年起至107年1月期間，華盛頓鉬元素公司販售油品，不法營業額高達1億7萬多元。

檢方調查意外發現，陳瀚強委託會計事務所代為接洽薩摩亞代理商，申請華盛頓國際公司，設立資本額為1億5000萬元，陳瀚強並未實際出資，廣邀油品高額顧客及親友舉辦多場大型尾牙、摸彩活動，以賓士進口車為獎品做噱頭，邀請知名藝人演出，還有不少不知情的政商人士到場，每場吸引2000多人到場，陳藉機促銷薩摩亞華盛頓公司股票，再由不知情的律師草擬股權讓渡書；陳瀚強曾任中市義交分隊長，也曾在義交中隊餐會中招募販售股票，部分義交及幹部承購。吸金詐欺所得高達1億1千多萬元，約有300多人受害。

(中時 )