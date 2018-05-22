若川金會破局 「他」恐成南韓眼中的歷史罪人

2018年05月22日 14:08 中時電子報 李靖棠

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）預定6月在新加坡會面，但隨著北韓的態度丕變，再次讓南韓官方和民眾擔心，看似和平的局面，似乎很容易重新返回過去勢不兩立的狀態。美國媒體調查，南韓民眾普遍認為，南北和談一旦破局，「歷史罪人」將是鷹派人物、白宮（White House）國安顧問波頓（John Bolton）。

曾被美國前總統卡特（Jimmy Carter）吐槽，稱其為川普政府中最錯誤人選的波頓，在南韓民眾眼中，似乎也有相同的感受。首爾國立大學（Seoul National University）政治學教授李槿（Lee Geun，音譯）受訪時表示，「對於許多曾在前總統盧武鉉（Roh Moo-hyun）政府任職或經歷的南韓民眾而言，他們所認知的波頓，仍停留在為小布希（George W. Bush）做出當年入侵伊拉克決定的那個人，擔心波頓介入和破壞這次的和平談判。」

川普的白宮國安顧問波頓（圖左）與夫人格雷琴·史密斯（圖右），出席與法國總統馬克宏的國宴。（圖/路透社）

現年68歲的波頓，出生於巴爾的摩，擁有常春藤名校耶魯大學（Yale University）的法學學士和博士學位，早年是一名執業律師。1979年受聘於美國國際開發總署（USAID），開始他一路在聯邦政府工作的生涯。歷任助理司法部長、助理國務卿和國務次卿等職，2005年被小布希總統任名為美國常駐聯合國（UN）代表。波頓作風強硬，一直被外界視為小布希政府內最強硬且保守的閣員，曾公開批評北韓、聯合國、海珊（Saddam Hussein）等，也因為不受民主黨歡迎，出任代表僅一年時間，就被當時佔多數的民主黨從參議院拉下來。

白宮與波頓的發言人，對此傳聞目前並無回應，但全球仍在關注著，說好6月份在新加坡舉辦的「川金會」，究竟會不會如期舉行、或是就此煙消雲散，讓先前兩韓領導人在板門店（DMZ）上演的那一場國族和平大戲，終究只是場「黃粱一夢」呢？就看美國與北韓雙方怎麼盤算。

(中時電子報)