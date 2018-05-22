教育部拔管黑幕 陸學者怒批：民進黨撕裂台大

2018年05月22日 14:10 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

教育部為了拔管，指管中閔違法擔任企業獨董、赴陸兼職，但4個多月後，始終拿不出具體證據，最後竟以台大校長遴選有瑕疵，將全案退回，要求台大重啟校長遴選，大陸學者、武漢大學兩岸與港澳法制研究中心研究員楊凱鈞表示，民進黨為拔管，已經殺紅眼，沒有是非了，「現在台大外部有行政立法司法監察四權壓逼，內有御用學者與學生帶頭撕裂學校」。

楊凱鈞接受《聯合報》訪問，做了以上表示，並說，「比沒有民主自由更可怕的就是，對民主自由的濫用。」

他說，前幾天一群台大法律系出身的大師、耆老、俊秀們，可以集體連署說管中閔「違法兼職」，卻也舉不出教育部根據哪一條法律，有准駁國立大學校長遴選結果的權力，就是明證。甚至，教育部說駁回管中閔的任命說成非行政處分，把台大當成教育部的一個「內部、下屬機關」，這在馬政府時代是絕不可能贊同這種主張的。

楊凱鈞表示，企業寧可任用「沒法律問題」的退休民代和政務官擔任獨董就好了，有了方便的「門神」，又何必再聘僱流程繁複的「清流」來妝點門面？至於新修證交法所謂增加獨董職權，也不過就是寫著好玩罷了。至於結果為何，看看今年報考大陸985院校（包括武大）的台生都呈倍數上升就明白了，就是人才流失。

他指出，台灣學者身兼獨立董事是愈來愈普遍的現象，而且無分立場藍綠。公立大學由於受到內部以及外在的各種牽制，所以行政效率是有名的低落。反之，上市公司都是以追求效率為首先要務，沒有人會想等大學行政程序跑完導致獨立董事懸缺兩三個月而導致公司運作出現問題。

楊凱鈞表示，大學高層對此自然也了然於胸，因此大學的獨立董事採先上任，後追認是非常正常的方式。對此會有疑問者，不是在象牙塔待太久不食人間煙火，就是以「鬥爭」為出發點抹黑他人，完全站不住腳。金管會如果真的要證交所如管案標準那般查下去，勢必牽連甚廣。

(中時電子報)