經發局網站未更新 遭市議員撻伐

2018年05月22日 14:35 中時 陳世宗

市議員翁美春、邱素貞、陳淑華22日關心市府網站更新狀況。她們發現經濟發展局官方網站中，多項資訊未更新，甚至找不到網頁，面對花博年底將登場，議員們要求應全面體檢現有網站並更新內容，以提供最詳實資訊，便利民眾觀光消費。

經發局長呂曜志指出，台中市有許多特色美食與名攤小吃，且在網路時代中，資訊要即時及正確，市府將會持續更新網站內容，提供市民朋友最便利的服務。

台中市議會22日進行經發委員會業務質詢，市議員翁美春、邱素貞、陳淑華表示，經發局網站地方特色欄位中，無即時更新百大名產名攤；商圈十大明星入口找不到網頁，顯示市府網站更新的資訊有落差。

翁美春說，花博期間，將有很多外地觀光客到台中，他們會事先上網查詢最新資訊，以了解有什麼好吃的名攤美食，但她自己上經發局網站查了一下，發現在地方特色欄位下，有一個名攤名產，再點進去分別有百大名攤名產及十大伴手禮二大項。

當她點進百大名攤名產，結果發現只有二個資料，一個是2013年6月建置的「台中名攤名產簡介手冊」，一個是2016年12月建置的「105年台中市市場食貨誌」，內容至今一年半沒有建置任何新的資料。

如點進去2013年6月建置的台中名攤名產簡介手冊，發現上面有著大大的前市長胡志強名字，以及洋洋灑灑台中市各市場的知名攤位小吃，目前市長為林佳龍，卻未及時更新，行政效率令人搖頭。

翁美春表示，林佳龍市長上任後，經發局網站網頁新建置的資料，竟然不見了，實在匪夷所思。因年底花博上場，市府應上緊發條，全面體檢現有網站並更新內容，以提供最詳實資訊，便利民眾觀光消費。

(中時 )