有救了？ 華爾街日報：美將取消中興銷售禁令

2018年05月22日 14:27 中時電子報 蔡萱

隨著中美在20日發出聯合聲明不打貿易戰後，外界聚焦已經被下了長達7年銷售禁令的中興通訊是否還可以起死回生，就在白宮經濟顧問庫洛德光向外界喊話，美國不會中興逃過嚴厲的懲罰不久後，消息人士指出中美對中興通訊的爭端有了共識，美國將會取消上個月對中興祭出嚴格的銷售禁令。

據美國《華爾街日報》報導，消息人士稱，美中就解決中興通訊相關爭端大致達成一致，美國將取消對中興通訊銷售禁令，根據討論的協議維持其業務。不過消息人士也稱，中興通訊將被要求要大規模調整管理層和董事會。

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白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）20日才在電視節目中表示，美國對中興的懲罰會「非常、非常、非常嚴厲包括巨額罰款、承諾措施、新的董事會和新的管理」，可能改變的只有一些無關緊要的小細節。他還說「請不要認為中興可以逃脫懲罰，這件事不會發生」。

作為中美貿易戰最前線的中興上個月遭到美國商務部上個月下了長達7年的出口禁令，讓中興只能暫停其主要業務，不過川普上周表示中國已經有太多工作機會流失，並暗示中美會聯手會救中興，再加上昨日中美對貿易戰達成共識的聯合聲明，都讓中興看起來有一線生機。

中興做為世界上最大的電信設備製造商之一，中興依賴高通和英特爾等美國公司提供大約有25-30%的元件，製造包括智慧型手機和電信網絡設備。該公司在今年被美國以向伊朗及北韓出售產品為由祭出嚴懲，禁止美國企業7年向中興提供產品。

(中時電子報)