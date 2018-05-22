NBA》季後賽主場16連勝 賭盤看好勇士明日聽牌

國際賭盤看好由柯瑞領軍的勇士明日擊敗火箭，拿下主場季後賽17連勝，取得聽牌優勢。(美聯社資料照)

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中時電子報

勇士將在明天上午9點於甲骨文球場迎戰火箭，賭盤開出勇士獲勝賠率為1賠1.23，看好勇士能在季後賽主場拿下17連勝，並且取得3比1聽牌優勢。

勇士上次季後賽主場落敗的時間得回朔到2016年6月19日，勇士與騎士總冠系列賽第七場殊死戰，當時柯瑞與克雷湯普生手感不佳，最終89比93落敗，寫下NBA史上第一次3比1絕對優勢下被逆轉奪冠的紀錄。

勇士上季在獲得杜蘭特加盟後氣勢如虹，季後賽連續3個系列賽橫掃對手，總決賽再次對上強敵騎士，迅速3連勝聽牌，創下15連勝光榮紀錄，即便第4戰於客場狂輸21分，但第5戰回到主場在杜蘭特39分，柯瑞34分領軍下扳倒衛冕軍，以16勝1敗的季後賽紀錄摘下總冠軍；勇士該季主場9戰全勝，未嘗1敗。

本季例行賽勇士因為受到傷兵所擾，例行賽中斷連續4季60勝紀錄，但來到季後賽衛冕軍展現出超強戰力，連續兩個系列賽皆以4比1過關，主場6戰全勝，西區決賽挑戰例行賽戰績全聯盟最佳的火箭，前兩場客戰取得1勝，第三戰回到甲骨文又以41分之差摧毀敵軍，創下季後賽主場16連勝紀錄。

明日第四戰，國際賭盤開出勇士讓8.5分的盤口，這對高張力的西區決賽而言無疑是狠狠羞辱的火箭。

此外，賭盤還開出勇士晉級總決賽的賠率從先前的1賠1.33下修至1賠1.11，也就是說火箭幾乎沒有翻盤的機會。

勇士以4比1晉級總冠軍賽的賠率是1賠2.4，4比2淘汰火箭的賠率是1賠2.2，勇士4比3獲勝賠率1賠9.5；反觀火箭想要3連勝、4比2扳倒衛冕軍的賠率是1賠26，如果鏖戰到第7場的話，獲勝賠率為1賠8，機率比勇士來到高一些。

(中時電子報)

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