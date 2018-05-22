3天後將結婚 20歲小情侶遭逆向車撞飛雙亡

2018年05月22日 14:53 中時 陳淑娥

情侶騎車雙載慘遭自小客車撞飛，機車嚴重凹陷。（陳淑娥翻攝）

台中市外埔區甲后路15日深夜驚傳死亡車禍！陳男騎車載著將滿20歲的王姓女友，遭一輛由蔡男逆向行駛的自小客車撞飛，情侶被撞飛噴高落地，雙雙重傷送醫不治，警方表示，蔡男無酒精反應，陳男酒測值為0.38，初步判斷蔡疲勞駕駛，逆向行駛釀禍。

交通分隊后里小隊表示，15日深夜11時53分許，蔡男開車行經甲后路往大甲方向時，疑因疲勞駕駛跨越雙黃線逆向，當時25歲陳姓男子騎車載著19歲王姓女友，慘遭自小客車迎面撞上，由於撞擊力道非常大，情侶倆雙雙被噴飛後落地，重傷緊急送醫。

大甲李綜合表示，陳男到院前已無生命跡象，竟搶救後仍回天乏術；大甲光田醫院指出，王女到院前亦無生命跡象，經急救後恢復心跳，但16日上午仍因傷重不治。

王父難過向警方說，2人原訂在5月25日、女兒滿20歲時再公證結婚，沒想到如今喜事卻變成喪事。警方查出，陳男及王女原先都各自有家庭，陳男有兩小孩，由母親照顧，而王女則有1個3歲的女兒，兩人都是離婚後才交往。

大甲李綜合表示，陳男到院前已無生命跡象，竟搶救後仍回天乏術；大甲光田醫院指出，王女16日凌晨零時許到院前無生命跡象，急救後恢復心跳，但16日上午仍因傷重不治。

一臉懊悔的蔡男向警方坦承，自己從事油漆工，因工作太累，開車中晃神闔眼，車子才不慎開到對向車道逆向肇事，警方則依過失致死罪嫌送辦。

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(中時 )