處處是成績 陳金德批教育部本身就要被改革

宜蘭縣代理縣長陳金德今天批教育部，指教育部管太多，教育部本身就要被改革。（李忠一攝）

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中時

宜蘭縣代理縣長陳金德今天（22日）砲轟教育部，指舉凡學生體能、服務、比賽等都要評分，簡直處處是成績，而教育部連學校模擬考次數都要管，「教育部本身就要被改革！」

陳金德表示，從國中要進入高中的入學方式中，我們發現一方面希望能減少學生考試壓力，讓大家多元入學、適性發展，但處理方式卻是會考成績占3分之1，另外3分之2卻是體能、服務、比賽等成績。

陳金德指出，一個學生伏地挺身做幾次、去社區服務、填志願填得好不好都是成績，這種處處是成績的做法，不是與原來推動教改、減少考試的目標背道而馳嗎？

他批說，這是很荒謬的！教育部對教育的管理，從政策、預算一路管到模擬考只能考兩次，管到禮拜幾可以考、禮拜幾不能考，全部都一條鞭的管，就教育改革而言，這種教育政策與方式，事實上教育部本身就要被改革。

陳金德認為，不只教育部，地方教育主管機關教育處也一樣，對學校是不是管太多？有些評分打到小數點，教育處也要自我改革。他指出，現在有言論自由、人權保障，但機關思維、政策跟戒嚴時是沒有什麼兩樣，假設教育部管一個學校管到模擬考只能考幾次，「這就是威權！」

他呼籲教育部，該管的管，不該管的請放手、請鬆綁，地方教育主管機關有些事也可以讓學校自己去發展，這樣談教改才是有意義，不要管那麼多才是教改應該走的路。

(中時 )

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