自責「害了姊姊」 余祥銓憂鬱症復發主因曝光

余祥銓被爆憂鬱症復發住院。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
余苑綺發文緩頰。（圖／取自余苑綺 Chichi臉書）

余天獨子余祥銓昨(21日)驚爆因精神不穩入院治療，令人擔心他幾年前上節目後大崩潰的病史。今週刊報導，余祥銓這次憂鬱症復發，疑因先前遭批是害姊姊余筱萍初選落敗的元兇有關，知情人指近來他常自言自語「我害了姊姊」，才使他壓力過大住院。

余祥銓昨傳出因憂鬱症復發，及橫紋肌溶解症指數過高被送進榮總治療，據《壹週刊》報導，上月余家大姊余筱萍參加民進黨中正萬華區市議員初選，同時期余祥銓卻涉嫌在夜店打人遭起訴，最後余筱萍沒通過初選，以第五名成為落選頭，外界便把矛頭指向余祥銓，他則發文表示：「我很對不起她，也對不起支持她的民眾」，字字透露出自責。

知情人指出余祥銓最近常碎碎念，常突然冒出一句「我害了姊姊」，流露出對無法釋懷姊姊落選，而對此，余家二姊余苑綺稍早發文回應：「弟弟一直以來受到外界的關注，身心都無法放鬆，所承受的壓力是一般人沒辦法理解的，需要長期服用藥物，這一次發病也沒有要怪任何人」。

余苑綺更曬出女兒樂樂和余祥銓合影，說：「希望喜歡他的朋友能繼續幫他加油打氣，近期能給他多一點空間，讓他好好休息，感謝」、「小樂樂也希望舅舅能早日康復」，網友也為他們家打氣，說：「加油喔」、「跟妳弟說，一個人是活在自己的意志下，而不是活在別人的嘴下！」

(中時電子報)

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