二手F-16 v.s 獅鷲 保加利亞空軍新戰機訂單選誰？

2018年05月22日 15:12 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，位於東歐的保加利亞，日前宣布將砸下10.8億美元（約323.1億台幣）的經費，替換空軍麾下現役老舊的米格29戰機（MiG-29s），預計將採購8架以上的戰機，更新該國的國防武力，以符合北約（NATO）會員國的規範。此外，還將投入14.6億保加利亞列弗（約262.2億台幣），採購150輛戰車等陸軍裝備。

前身曾是前蘇聯陣營的保加利亞，與鄰近的波蘭一樣，都準備淘汰老舊的俄式戰機。在提出需求後，該國軍方已收到3國的提案：瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲戰機、葡萄牙推薦其麾下二手的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）和義大利的二手颱風戰機（Eurofighter Typhoons），呈現三強爭搶的局面。保加利亞希望，能在2030年以前完成機隊更新作業。

葡萄牙空軍現役的F-16戰機。（圖/葡萄牙國防部）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

除了F-16與獅鷲外，颱風戰機也是保加利亞空軍升級的選項之一。（圖/Eurofighter 官網）

作為瑞典雷式戰鬥機（Saab 37 Viggen）後繼者的獅鷲戰鬥機，從1980年開始計畫研發，直到1992年才試飛成功。4年後，正式編入瑞典空軍。擁有C/D與E/F等多種型號，包含單人與雙人座艙版本，作戰半徑為926公里、最大航程為4,000公里，裝載有1門27公釐毛瑟BK-27單管機砲，以及10個彈藥掛載點，可掛載如AIM-9響尾蛇飛彈、AGM-65小牛飛彈或RBS-15反艦飛彈等武器。

瑞典最自豪的一款智慧型JAS 39「獅鷲」E型戰機。（圖/SAAB官網）

除了替換米格29之外，保加利亞似乎也想同時更換老邁的米格21戰機（Mikoyan MiG-21），而有航空媒體大膽預測，這款老當益壯的輕型戰機，很可能由巴基斯坦研發製造的梟龍戰機（JF-17）取代，協助保加利亞強化空中作戰能力。

(中時電子報)