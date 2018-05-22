《時來運轉》單場暨場中投注 陳偉殷挑戰國民搶勝投

2018年05月22日 14:57 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月22日~5月28日)

1.「國家冰球」：提供單場投注。

國家冰球東區冠軍決戰最終回，5/22(二)華盛頓首都贏得勝利後，將東區冠軍戰逼至第七場，原本取得領先優勢的坦帕灣閃電能否在主場突圍，搶下史坦利盃決賽門票？台灣運彩提供單場投注。

2.「美國職籃」：提供7場單場及場中投注。

‧東西區冠軍爭霸戰呈現膠著狀態，東區戰事的克里夫蘭騎士在雷霸龍領軍以及主場優勢下，硬是將原先落給波士頓塞爾提克的戰績追成2:2平手；西區戰況回到金州勇士主場後，由勇士取得2:1領先，誰能拿下本季東西區冠軍、進軍總冠軍賽，仍是未定之天。台灣運彩全面提供單場及場中投注。

3.「美國職棒」：提供11場單場投注。

‧5/21(一)邁阿密馬林魚迎戰亞特蘭大勇士，因馬林魚牛棚放火，讓陳偉殷好投未贏得勝投。本週5/27(日)凌晨，陳偉殷再次披掛先發主投，迎戰國聯東區同為後段班的華盛頓國民，能否順利搶下一勝共同關注。

‧本週提供5場洛杉磯天使的單場賽事，包含5/23(三)~5/25(五)作客美聯東區、位居後段班的多倫多藍鳥，能否進補戰績將排名往前推進？

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

5/22(二)~5/25(五)連續四天提供日本職棒太平洋聯盟的單場及場中投注，喜歡日職的朋友千萬別錯過。

5.「足球」：提供22場單場或場中投注。

本週足球圍繞著南美和亞洲，但全球矚目的高潮大戲仍屬於歐洲足壇。

中超、日甲和南韓K1等亞洲聯賽都已暫停為世界盃讓路，週末的足球場中，台灣運彩將精選多場日乙聯賽和泰超聯賽，加開單場及場中投注。

‧「自由者盃」：提供5場單場投注。

南美自由者盃最後一輪小組賽，多場比賽加開單場投注，喜歡南美足球的彩迷千萬別錯過。

第5組中阿根廷的競技會已提前獲得16強資格，巴西的克魯塞羅落後3分排名第2，兩隊5/23(三)在巴西進行第2回合交鋒，克魯塞羅如能在主場獲勝將可反超競技會拿下分組第一。

第4組雙雙提前出線由阿根廷勁旅的河床與巴西的名門佛朗明哥，同樣在最後一輪小組賽遭遇，5/24(四)在河床主場，目前以2分領先的河床只要不敗，即可順利鎖定首名。

‧「歐冠足球」：提供1場單場投注。

歐洲冠軍聯賽決賽，將由連續3年打進決賽的皇家馬德里，對陣自06-07賽季後重回決賽的利物浦，西甲「銀河艦隊」曾經12次贏得歐冠錦標，第16次闖進決賽，兩項紀錄都是歐洲足壇之最。「紅軍」利物浦第8次打進決賽，此前曾拿下5座冠軍，兩項數據都是英超球隊最佳。皇馬擁有世界足球先生C羅納度，利物浦也有本季突飛猛進的非洲足球先生薩拉。冠軍決戰鹿死誰手？絕對是球迷不想錯過的精彩比賽。

‧「英冠足球」：提供1場單場及場中投注。

隱沒在眾多足球比賽當中的，還有5/27(日)英格蘭冠軍聯賽的升級附加賽決賽，這場比賽將關係到那一隊可以在下賽季升上英超，意味著來年至少可以有1億英鎊的進帳。這場附加賽決賽，將由兩支前英超球隊對壘，15-16賽季排名墊底首度降級的阿斯頓維拉，將和13-14賽季降級的富勒姆爭奪最後一個升級名額。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)