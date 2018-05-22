農藥白蘿蔔入竹市？教育處：安全無虞

市議員鄭正鈐22日在市議會質詢時擔心有毒蘿蔔是否被竹市學生吃下肚，市府教育處則表示安全無虞，家長可以放心。（陳育賢翻攝）

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新竹市政府教育處今年4月3日上午近11時接獲桃園市政府通報，指與竹市國中小營養午餐配合的黃姓農民出產的白蘿蔔農藥檢驗不合標準，但當天的午餐仍全下學生的肚子，市議員鄭正鈐22日質詢擔心學生健康，教育處則表示蘿蔔都有去頭去尾去皮，且農藥有衰退期，學生吃下肚的蘿蔔無問題。

市議員鄭正鈐今天在市議會質詢時表示，當天桃園市政府在上午10點38分通報竹市府教育處指白蘿蔔可能有問題，雖然已近中午，營養午餐應該都已烹煮完成，但孩子們還沒吃，應該立即下架不要讓學生食用，臨時改別的菜因應。

但教育處沒有緊急停食問題蘿蔔這道菜，最後還是全下了學生的肚子，他接獲不少家長陳情，除了擔心孩子的健康，也質疑市府的反應處置機制不夠完善。

教育處則表示，該事件起因為今年3月26日桃園市大有國中午餐食材白蘿蔔農藥檢驗結果異常，當時透過QR Code立即追蹤出其為黃姓農民所生產，桃園市政府並於4月3日通知全國各縣市停止使用，顯示四章1Q機制發揮作用，避免異常食材運送到學校讓學生食用。

教育處指出，當時接獲通報雖無法確定食材是否為同批次，且農藥已經過1周衰退期，惟為安全起見，仍立即以LINE通知各校及業者，並暫停進貨及使用疑慮產品。

(中時 )

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