健康宅夯！12期房市打動科技人的心

2018年05月22日 15:03 中時 盧金足

健康無價！台中市中科路直通水湳智慧城的橋樑工程緊鑼密鼓施工中，預計於明年7月完工，隨著東西交通串聯，中科園區與水湳智慧城的人口、經濟連動更加緊密，建商也看好周邊房市需求積極佈局，更在產品設計以養生及健康訴求，在房市增加更多賣點。

精英開發副總曾錦麟表示，水湳智慧城的文化商業區土地成交行情約每坪18萬元，與七期市政北七路上新六土地成交255.7萬元相比雖較低，但隨著政府建設、民間開發時程推進，該區域房價可比七期。

而鄰近水湳智慧城的兩塊重劃區，分別為西南側的12期重劃區與東側的單元八重劃區，其中單元八住一土地價格行情約在每坪35~50萬元，住二土地預估達到每坪70萬元，相比之下，開發成熟的12期重劃區顯得相當親民。

如久樘開發位在福科二街與青海路口的久「瑞」，正對8300坪西大墩公園，戶戶享有永久無限棟距，配合景觀優勢而設計寬4.5米、深2米的大尺度陽台，擺放戶外家具也游刃有餘，讓家裡成為最紓壓的地點。

除了綠地景觀的視覺放鬆之外，久樘「瑞璽」特別在客廳規劃輕食吧台區，讓喜愛在家宴客的新世代主人邀請好友相聚小酌，是另一種社交紓壓方式。此外，85坪雙主臥設計也受到重視生活品質的科技主管歡迎。

久樘開發協理張瓊文表示，由於都市中綠地難尋、景觀無價，為珍愛「瑞璽」得天獨厚的基地條件，希望將景觀極大化引入室內，「瑞璽」戶戶面寬有12~13公尺、270度環景，除了足夠規劃一般住家客廳、餐廳、主臥皆面景外，針對特殊需求客戶，還可量身打造客、餐廳結合成為大尺度交誼會客區，以輕食吧台達到餐飲功能，成為吸引新世代客戶一大特點。

位於十二期福星西路與上墩東街口的聚合發「艾麗」預售案規劃48-55坪，3-4房，為滿足科技人舒壓需求，公共設施方面除了健身房、閱讀室，還特別規劃多功能廚藝教室，透過手作達到療癒及紓壓等目的，此案在該區總價門檻低，吸引不少科技業的首購族群。

另外，位在福吉街與西苑一街口的裕盛「裕森林」則是以健康節能為主要訴求，提供全戶淨水除氯系統，並且配有偵測空氣品質自動換氣設備，能過濾室內外灰塵、PM2.5、重金屬等髒空氣，坪數規劃26~35坪，每坪開價41~44萬元。

(中時 )