竹市身心障礙代表隊出征 誓言奪冠

2018年05月22日 15:10 中時 陳育賢

新竹市長林智堅22日授旗予身心障礙運動代表隊，希望選手們延續連霸之姿，爭取佳績。（陳育賢攝）

2018年全國身心障礙國民運動會將於24日登場，新竹市去年得到8金1銀佳績，市長林智堅22日授旗予代表隊，希望選手們延續連霸之姿，勇於接受挑戰，而「新竹戴加揚」更是戰無不勝的輪椅網球金牌，此次是誓言再為竹市奪金。

市府指出，竹市身心障礙代表隊每年的表現都相當好，上屆奪下8金，輪椅網球項目更是團體組3連霸、健力項目5連霸。其中，輪椅網球金牌「新竹戴加揚」，各縣市選手只要聽到此名號都是未戰先懼三分。

社會處指出，戴加揚在22歲時不幸發生車禍脊髓損傷導致下半身癱瘓，不過，戴加揚不因此而自暴自棄，他透過長期練習網球和復健腰部，逐漸讓手臂變得強壯有力，現已成聞名全國的輪椅網球金牌選手。

林智堅表示，新竹市的網球項目具有全國指標性，選手技能強、團隊又有絕佳好默契，其他縣市聽到新竹市代表隊參賽，都會忐忑不安，對於選手們不向命運低頭的精神，他感到由衷敬佩，希望這樣的人生經驗與精神能藉此傳遞出去，鼓勵其他也遇到困難的朋友。

他說，市府近年調高獎勵金額度，希望鼓勵更多選手，第1名從2萬元調整為3萬元，第2名從1萬調高至1萬5000元，第3名從8000調高至1萬，並增列第4名獎金8000元、第5名獎金6000元、第6名獎金5000元，希望選手們再次為新竹市摘金奪冠，創連霸佳績。

社會處表示，殘障運動發展協會理事長楊清秀本身是重度肢體障礙者，2010年參賽至今已連續獲得3屆健力冠軍，2016年更打破全國及大會紀錄。楊清秀說，運動其實是件快樂且有益的事，不僅可以讓身體更健康，也能結交許多朋友，更能展現自我價值，身障朋友們不要將運動視為壓力，認為自己辦不到而沒有勇氣嘗試，且比賽有沒得名是其次，重要的是能享受運動的樂趣，生活更充實有意義。

而身心障礙者大多認為自己無法從事體育活動而不去接觸，結果不僅影響健康狀況，更加速身體的退化，有鑒於此，社會處為了擴大並鼓勵身障朋友能走出家門，推出包含無障礙微旅行及手搖自行車活動等，期待未來有更多的身心障礙朋友能一同自我挑戰各類運動，讓身體更健康，生活更精采。

(中時 )