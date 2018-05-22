驚！民眾拿過期回收藥品值近４萬元

新北市藥局收到近40瓶的支氣管擴張劑及10多支鼻噴劑的回收藥品，加起來價值近4萬元。（社區藥局藥師提供）

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藥品浪費又一樁，新北市藥局藥師日前收到一位民眾拿不用、過期的藥品來回收，打開塑膠袋一看，赫然發現有近40瓶的支氣管擴張劑「吸必擴」及10多支鼻噴劑，加起來價值近4萬元，另桃園社區藥局也收到民眾拿幾乎整盒的化痰粉及腦循環用藥來回收，藥局藥師表示，雖不時可以收到民眾拿來回收的藥品，但量這麼多、且都是價格不低的藥品還真是少見，希望民眾珍惜用藥，但也不排除有些病患因用藥效果不佳就自行不用藥了，希望健保署能讓藥師可以在雲端藥歷檔中註記民眾用藥情形，減少浪費。

藥師公會全聯會發言人沈采穎表示，這位新北市藥局藥師由於民眾拿藥品來回收時正在忙，所以未及進一步詢問民眾為何累積了這麼多的藥品都沒有用，只記得約是一名年約40歲的女性拿來回收的，直到打開民眾留下藥品塑膠袋，才發現裏面裝了這麼多的藥品，且價格都不低，其中「吸必擴」一支健保核價就達900元，鼻噴劑則是一支200元，算算下來整個回收藥品就達近4萬元。

無獨有偶，這位新北市藥師將自己的回收藥品po上藥師社群網站，馬上就有桃園社區藥局藥師，將自己日前才回收幾乎整盒的化痰粉及腦循環用藥照片po上群組，藥師感嘆藥品浪費問題真是太嚴重了。沈采穎指出，醫師開的藥品民眾不使用，有可能是用了之後不舒服或是效果不好，但又不跟醫師說，所以醫師在不知情的狀況下一直開，所以希望健保署能開放讓藥師可以在雲端藥歷檔中的藥效不相等欄註記民眾用藥情形，提醒醫師開藥注意。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，由藥師在雲端藥歷檔中註記民眾用藥情形尚待考慮，另為減少重覆、浪費用藥，健保署將於6月擴大醫療院所重覆用藥稽核，由現行的12項擴大到60項，即含蓋80％的健保藥品支出，新增品項包括抗病毒藥物、支氣管阻塞劑及制酸劑等，待上路一段時間宣導後，即會著手核刪。

(中時 )

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