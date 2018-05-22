刺青師狠「電」兌幣機 機板秀逗狂吐硬幣

警方逮捕狠「電」兌幣機的孫嫌，他遊走豐原、大雅轉挑兌幣機下手，橫掃10元硬幣，共得手7萬多元。（王文吉翻攝）

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警方於孫嫌車上搜出做案工具及贓款，懷疑他使用銅線及電池，藉由導電干擾兌幣機系統。（王文吉翻攝）
孫嫌得手7萬多元，花到只剩55個10元硬幣。（王文吉翻攝）
孫嫌遊走豐原、大雅轉挑兌幣機下手，橫掃10元硬幣，共得手7萬多元。（王文吉翻攝）

刺青師孫男從網路自學「電」兌幣機手法，半夜持電擊工具到自助洗車場破壞兌幣機，藉由乾電池導電，干擾兌幣系統，導致機台當機，吐出大量硬幣，嫌犯拿著空盒接好接滿，害業者損失5萬餘元。警方獲報後以車追人，21日在西屯區逮捕孫嫌與共犯袁姓妻子。

警方調查，44歲孫男有毒品、竊盜、詐欺及殺人未遂等前科，19日凌晨3時許，他駕駛袁姓妻子租來的轎車，到大雅區中清路4段的自助洗車場，以自製電擊工具，破壞兌幣機系統，導致機台當機，沒放進紙鈔，就狂吐10元硬幣。

客人向洗車場業者反映兌幣機異常，涂姓被害人天亮後巡場，從外觀看並沒破壞痕跡，但一打開機台，發現10元硬幣全被掃光，經調閱監視器才知遭人動手腳，共損失5萬多元。

除大雅外，豐原1處選物販賣機20日也遭人用同樣手法偷走2萬元硬幣。警方獲報後以車追人，查出嫌犯駕駛是42歲袁女承租的租賃車，21日出現在西屯區某加油站旁，當時僅袁女在車內，孫姓嫌犯內急跑去上廁所。

員警收網逮人，於車內搜出55枚10元硬幣、充電電池及釣魚線等贓證物。嫌犯到案後，見員警提供監視器畫面影像指證，自知難以扺賴，坦承因缺錢花用，上網自學破壞投幣機方法，並由其妻以1天1400元租用轎車代步，於大雅、豐原等地，使用自製電擊工具做案。

孫嫌向警方表示，他以破壞工具往投幣口內伸縮，干擾兌幣機設定，導致當機，10元硬幣遂一直掉出來，得手數盒硬幣後離去，妻子則負責把風。警方查出於孫姓夫妻20日5時許在豐原區選物販賣店也同樣手法竊取2萬570元，贓款全用於吃喝住宿，正欲再尋找目標時即被員警查獲，訊後依竊盜罪移台中地檢署偵辦。

(中時 )

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