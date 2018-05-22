象農夫家庭日 推動都市家庭教育

2018年05月22日 15:21 中時 林志成

為增進都市間的家庭親子關係及推動都市間的家庭教育，象農夫最近（5月19日）在台師大公館農園舉辦「象農夫家庭日」活動，透過食農教育課程，讓親子共同合作除雜草、澆水、採收農作物及享受食物的過程，進而體會珍惜親子關係的重要性。

推動這項活動的大象爸爸李孟發表示，由於都市人工作忙碌，而都市學童也因為課業繁忙，所以親子間也比較沒有機會可以常常一起共同參加活動。因此象農夫團隊運用食農教育課程設計「象農夫家庭日」家庭教育方案，並以增進家庭親職關係為核心所研發出的家庭教育方案。

這次「象農夫家庭日」活動，邀請了台師大環境教育研究所、台北市大安區金華國小、台北市文山區景美國小、台北市文山區志清國小、新北市新店區北新國小、香港青年協會李兆基小學、綠象社會企業，也邀請了目前在以上各校有參加象農夫社團的學生家庭參加。

據出席「象農夫家庭日」活動的國立台灣師範大學環境教育研究所教授葉欣誠表示，食農教育本身強調對於土地與生命的尊重，也同時讓學生透過實做與觀察體驗「從田地到餐桌」、「從泥巴到嘴巴」的歷程。

金華國小曾振富校長表示，學校成立象農夫課後社團，讓學生多一種學習的選擇，除了正式課程的學習外，可以探索大地自然所提供的絕佳素材。孩子在親近土地、接觸植物、照護蔬菜與料理食材的活動中，漸漸明瞭自然生命的奧秘與生機，體驗生物多樣性的豐碩，更能實踐食農教育的公民行動。

出席「象農夫家庭日」活動的台北市金華國小家長張宏武先生表示，孩子加入象農夫社團後，會主動照顧植物，並且對自己的植物負起責任。而他假日時也會和孩子一起去花市，而孩子也會主動去挑選自己喜歡的花。

(中時 )