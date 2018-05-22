兩岸青年齊聚華山 為滬台青創大賽暖身 總獎金300萬元

滬台攜手舉辦青年創想未來座談會

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中時
林勁傑

隨著大陸軟硬實力不斷發展，也為台灣青年帶來機遇。今早由台灣「17創聯盟」結合上海青創機構舉辦「青年創想未來」座談會，聚焦兩岸青關注的創業議題，也為7月登場的海峽兩岸青年創業大賽暖場。

兩岸青年與上海青創單位代表一早齊聚台北華山文創園區，包括上海市金山區委常委張恂、上海市金山區台辦主任吳克源、騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟、微博暨新浪台灣總經理李蓓芬及上海金山中小企業創新育成中心副主任湯嘉恆等嘉賓應邀出席。

「有些事情現在不做，以後就永遠不會做了！」17創聯盟董事長林子凱表示，每個人在人生中，可能都曾擁有過夢想，並想要予以實踐，但卻苦於找不到方法與機會。17創聯盟和上海金山共同舉辦上海海峽兩岸青年創業大賽，就是給大家實踐理想與機會的平台，讓年輕人勇敢追求夢想、踏出舒適圈，將未來掌握在自己手上。

張恂強調，上海（金山）海峽兩岸青年創業基地提供良好的環境與氛圍，來幫助創業者，大家一起互相交流，在創業之路相對會多一些正向成長、少一點走錯路的可能。今年是金山舉辦第三屆青年創業大賽，前兩屆不僅吸引三千多位青年參與，還徵集超過九百個項目，可以說是相當成功，各界都非常期待第三季的參賽者，會擦出更燦爛的火花。

上海海峽兩岸青年創業大賽是首個由滬台聯袂舉辦，海內外青年共同參與的創業賽事，至今已進入第3屆。本次大賽預計6月底截止報名，7月11日公布入圍名單，接著在上海、台北、香港分別進行復賽、8月下旬總決賽，首獎獎金20萬人民幣(約合台幣94萬元)，配套補貼50萬人民幣，整場比賽總獎金共60萬元人民幣。

(中時 )

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