SBL球星周伯勳性侵案爆插曲 媒體違規惹惱北院

2018年05月22日 15:50 中時 陳志賢

SBL台啤明星大前鋒周伯勳，被控於今年2月參加友人歡唱趴，酒後與女大生就地在KTV的12樓陽台發生性關係，事後女大生指控周性侵；台北地檢署22日下午首度以被告身分傳喚周到庭說明，釐清案情。

但本案出現「插曲」，由於有媒體跑到北院禁止拍照的區域拍攝周男，引發議論，北院發言人黃柄縉重申，法庭區禁止拍照，已請法警室查詢媒體違規拍攝的過程，做後續處理。

周伯勳被控於2月初某日凌晨，受友人邀約到台北市錢櫃KTV忠孝店12樓某包廂參加歡唱趴， 周在酒酣耳熱後，與不認識的女大生走出包廂，從櫃台邊打開安全門，當場在陽台上發生性關係，過程有如活春宮，2人完事後即離開陽台。

但女大生事後馬上到醫院驗傷，並向台北市警婦幼隊報案，控稱當時她已酒醉，周在她醉後精神狀態不好，乘機性侵她，決定提告。警方通知周到案，周堅稱是雙方同意發生性行為，沒有強迫，警方詢後將周函辦。

有「籃板狂人」稱號的周伯勳，是於2012年在超級籃球聯賽（SBL）第10季選秀會上，被台灣銀行籃球隊以第一輪第一順位選上，成為選秀狀元，當季也是年度新人王，後來轉隊到台啤。2016年第14季SBL第4週最佳球員，曾打過威廉瓊斯盃國際籃球賽、黎巴嫩亞洲盃籃球賽等，在國內籃壇相當活躍。

(中時 )