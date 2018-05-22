腸病毒專虐「新生兒」 最小重症者只出生3天

2018年05月22日 15:49 中時 陳志祥

今年腸病毒似乎專門攻擊「新生兒」！疾管署今（22）日公布上周新增2例腸病毒重症病例、其中1例是出生4天的男嬰，今年以來已有4位新生兒是腸病毒重症，分別為克沙奇B1型2例、克沙奇B2型與伊科11型各1例，感染病毒型別分散明顯與往年狀況不同。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，國內上周（5月13日至5月19日）腸病毒健保門、急診就診人次共8004，較前一周上升18.2％，尚未達流行閾值（1萬1000人次），不過，感染速度隨著氣溫升高而持續加速。

值得注意的是腸病毒重症病例也在同步加快，上周新增2例腸病毒重症，這是今年3月26日之後，再度單周公布2例重症病例，使得今年已經累計7例腸病毒重症，高於去年同期（2例）及前年同期（6例），創下近3年來新高。

上周2名重症個案分別為北部新生男嬰與3歲女童，其中新生男嬰在4月底出生，只是出生4天後出現活動力不佳，就醫並收治住院，經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，現仍在加護病房治療中。

疾管署防疫醫師吳佩圜指出，這位男嬰從醫院移住月子中心時發現感染腸病毒，家人並無感染，不排除個案遭到無症狀帶原者感染，讓他出現肝功能、凝血功能異常，最後呈現新生兒敗血症現象。

另1名3歲女童5月初因陸續出現手足口症、咽峽炎、嘔吐、發燒、肌抽搐及嗜睡等情形收治住院，經審查確認為腸病毒71型感染併發重症，所幸治療後病情改善並已出院。

今年以來累積7位腸病毒重症，感染病毒呈現「百花爭放」，其中克沙奇B1型及腸病毒71型各2例、克沙奇A4型、克沙奇B2型及伊科病毒11型各1例，最近2周伊科病毒檢出數有增加趨勢。

這7例重症有4位新生兒、包括3位出生1個月以內，最小只有出生3天，疾管署副署長莊人祥表示，今年的新生兒感染腸病毒較多，而且分散為克沙奇B1型2人、B2型1人與伊科11型1人，與往年集中某種病毒的情況不太一樣。

(中時 )