全中運勇奪19金 北市大同高中宴請選手與教練

北市大同高中在全中運勇奪19金，學校昨晚宴請教練和奪牌學生。(黃邱倫)

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中時電子報

台北市立大同高中在今年全中運勇奪19金、10銀、12銅，總計41面獎牌，連續3年贏得總錦標冠軍，堪稱本屆賽事最大贏家。北市大同高中昨晚在學校與家長會長共同宴請學生、教練，校長莊智鈞表示，感謝教練和學生的共同戮力才能有如此輝煌成績，未來會更加支持體育運動，將大同打造成為全國知名的高中體育學校。

北市大同高中校長與參加國際賽學生合照。(黃邱倫)

大同此次在全中運(國中與高中)光是在羽球項目就包辦了8金2銀3銅，在團體項目除了國男組外，國女、高男和高女都順利摘冠，個人賽5金2銀2銅，高女單打金牌－黃映瑄；國男單打金牌；國女單打金牌－黃瀞平；高女雙打金牌－李子晴／鄧淳薰；高男雙打金牌－葉宏蔚／蘇力瑋。

北市大同高中在全中運表現出色的選手。(黃邱倫)

體操隊歷經長期的訓練與準備，囊括7金7銀2銅，更有2位雅加達亞運競技體操培訓國手賴品儒、方可晴坐鎮，今年在台中全中運毫無懸念摘下高女成隊金牌。教練鄭焜杰現也是國家女子體操隊教練，上月底才率隊出征單項世界盃系列賽。

田徑隊在邱為榮、張浩桂、朱明芳及蔡易達教練合作指導下拿下1金1銀2銅，高一新生林子棋首次參與全中運高中女子組跳遠競賽即發揮初生之犢不畏虎的精神驚奇摘金。此外柔道隊貢獻2金5銅；非體育科班的李孟瑾則替學校拿下校史第一面跆拳道金牌。

(中時電子報)

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