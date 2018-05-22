動物園往返松山車站 全電動公車路線10月上路

北市新闢「動物園－松山車站」純電動公車路線，採用全新車款，12輛車預計10月上路。（華德動能公司提供）

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欣欣客運、北市府和華德動能代表，今舉行新車採購簽約儀式，預告10月將有12輛電動公車上路。（陳燕珩攝）

台北市目前電動公車數量掛零，市府去年新闢「動物園－松山車站」純電動公車路線，沿途經動物園、政治大學，行經信義快速道路到信義商圈、松山車站，車輛採用2018年最新款，規格和性能均不輸柴油車，充一次電可跑250公里，欣欣客運正規畫12輛電動公車，預計10月正式上路。

台北市2013年曾試辦2輛電動公車，不過當時技術不純熟，車輛妥善率不佳，加上成本較柴油車高，業者望而退步。去年市府捲土重來，規畫首條全電動公車路線，未來將由欣欣客運負責營運，投入1.44億元，使用華德動能推出12輛新款低地板電動公車。

未來「動物園－松山車站」路線將行經政大周邊，文山運動中心，捷運萬芳社區站、木柵站，走信義快速道路到北市府周邊、捷運永春站，再到松山車站，尖峰時段20分鐘1班、離峰時段60分鐘1班，沿途行經4個捷運站、11個學校、5大商圈，並與忠孝、信義和羅斯福路3條幹線公車交會，堪稱「黃金路線」。

欣欣客運董事長王興尉表示，這條新路線載客需求量大，來回一趟約35公里，每天預計跑6趟、210公里，車輛每充一次電可行駛250公里，跑一整天沒問題，不必擔心車輛停在半路。至於場站部分，選在動物園旁的公司既有場站，該處接電方便，對周邊影響也較小，將架設電樁設備。

對於外界擔憂電動公車技術設備問題，華德動能強調，這次購買的是全新車款，為12米電動公車中最輕、爬坡力最強的車種，時速最高可達120公里，穩定性大幅提升，與多年前的車型相比進步很多，民眾可以放心搭乘。

(中時 )

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